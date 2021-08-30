На ул. Дмитрия Ульянова в Туле перенесут остановку

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Об этом сообщает управление администрации города по транспорту и дорожному хозяйству.

Для предотвращения нарушения ПДД в части посадки-высадки пассажиров и увеличения пропускной способности на ул. Дмитрия Ульянова проведены работы по устройству остановочной площадки.

До 12 сентября запланировано проведение работ по переносу остановочного пункта «Красноармейский проспект» (нечетная сторона) на 40 метров в сторону ул. Революции.

Городские чиновники просят туляков учитывать эту информацию при планировании поездок и ожидании общественного транспорта.