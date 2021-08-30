В Туле инспекторы мотогруппы ГИБДД задержали пьяную компанию на «девятке»

В отношении водителя легковушки составили три административных материала.

Сотрудники мотогруппы отдельного специализированного взвода УГИБДД УМВД России по Тульской области, находясь на маршруте патрулирования на Новомосковском шоссе заметили подозрительный автомобиль – отечественная «девятка» петляла по дороге.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в районе д. Большая Еловая инспекторам удалось остановить легковушку. Внутри находилась пьяная компания – четверо мужчин.

У водителя алкотестер показал 1,079 промилле. В отношении него составили административные материалы за пьяную езду и отсутствие водительского удостоверения. Кроме того, мужчина не был вписан в полис ОСАГО.

Пьяного водителя доставили в ОП «Ильинское», там ему предстоит дождаться суда.