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В Туле инспекторы мотогруппы ГИБДД задержали пьяную компанию на «девятке»

В Туле инспекторы мотогруппы ГИБДД задержали пьяную компанию на «девятке»

В отношении водителя легковушки составили три административных материала.

Сотрудники мотогруппы отдельного специализированного взвода УГИБДД УМВД России по Тульской области, находясь на маршруте патрулирования на Новомосковском шоссе заметили подозрительный автомобиль – отечественная «девятка» петляла по дороге.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что в районе д. Большая Еловая инспекторам удалось остановить легковушку. Внутри находилась пьяная компания – четверо мужчин.

У водителя алкотестер показал 1,079 промилле. В отношении него составили административные материалы за пьяную езду и отсутствие водительского удостоверения. Кроме того, мужчина не был вписан в полис ОСАГО.

Пьяного водителя доставили в ОП «Ильинское», там ему предстоит дождаться суда.

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Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 19:45 +4
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Место
Тула
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