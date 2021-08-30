Тульские приставы ищут шестилетнюю девочку, которую отец не отдает матери

По решению суда мужчина обязан передать ребенка бывшей супруге. Девочка объявлена в исполнительный розыск.

В Управление Федеральной службы судебных приставов по Тульской области поступило письмо от коллег по Красноярскому краю. Там судебные приставы разыскивают шестилетнюю Ладу Соболеву, которую скрывает ее отец.

По решению суда красноярец обязан передать ребенка матери, однако игнорирует это требование и скрывает девочку. Сотрудники краевого УФССП объявили исполнительный розыск девочки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Лады Соболевой, просят позвонить по телефонам в Туле: 33-43-38, 8 (960) 599-84-04 и в Красноярском крае: 8 (391) 222-00-87, 8 (960) 755-28-73, 8 (923) 283-00-83, 8 (391) 222-00-34.