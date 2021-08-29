Ремонт дороги на проспекте Ленина завершат к середине сентября
Дорожники ремонтируют участок от ул. Советской до Пушкинского проезда.
В Туле приступили к ремонту дороги на проспекте Ленина. Как сообщает администрация города, работы ведутся в ночное время суток.
В рамках заключенного контракта ведется ремонт участка автомобильной дороги по пр. Ленина от ул. Советской до Пушкинского проезда. Протяженность данного участка — 0,7 км.
Дорожники приступили к работам по фрезерованию покрытия. Ремонт планируется завершить до середины сентября.
Также в текущем году до конца октября отремонтируют дорогу по ул. Советской, протяженностью 2,3 км.
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