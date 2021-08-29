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Ремонт дороги на проспекте Ленина завершат к середине сентября

Ремонт дороги на проспекте Ленина завершат к середине сентября

Дорожники ремонтируют участок от ул. Советской до Пушкинского проезда.

В Туле приступили к ремонту дороги на проспекте Ленина. Как сообщает администрация города, работы ведутся в ночное время суток.

В рамках заключенного контракта ведется ремонт участка автомобильной дороги по пр. Ленина от ул. Советской до Пушкинского проезда. Протяженность данного участка — 0,7 км.

Дорожники приступили к работам по фрезерованию покрытия. Ремонт планируется завершить до середины сентября.

Также в текущем году до конца октября отремонтируют дорогу по ул. Советской, протяженностью 2,3 км.

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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:46 +1
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