Ремонт дороги на проспекте Ленина завершат к середине сентября

Дорожники ремонтируют участок от ул. Советской до Пушкинского проезда.

В Туле приступили к ремонту дороги на проспекте Ленина. Как сообщает администрация города, работы ведутся в ночное время суток.

В рамках заключенного контракта ведется ремонт участка автомобильной дороги по пр. Ленина от ул. Советской до Пушкинского проезда. Протяженность данного участка — 0,7 км.

Дорожники приступили к работам по фрезерованию покрытия. Ремонт планируется завершить до середины сентября.

Также в текущем году до конца октября отремонтируют дорогу по ул. Советской, протяженностью 2,3 км.