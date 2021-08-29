новости
новости
Регистрация
В Туле сотрудники ГИБДД наказали водителя Land Cruiser за нечитаемые номера на авто
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле сотрудники ГИБДД наказали водителя Land Cruiser за нечитаемые номера на авто

Выяснилось, что таким образом мужчина уклонялся от административной ответственности.

В Туле сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль Toyota Land Cruiser с нечитаемыми регистрационными знаками.
На водителя составили соответствующий протокол*. Мужчина очистил номера от загрязнения на месте остановки.
 
- В ходе дальнейшей проверки установлено, что водитель автомобиля Toyota уклонялся от исполнения административного наказания. Он доставлен сотрудниками Госавтоинспекции в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — сообщили в УГИБДД по Тульской области.
 
Информация о данном транспортом средстве передана в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД для проверки.
 
*Согласно ст. 12.2 КоАП РФ, езда с нечитаемым с расстояния в 10 м номерным знаком — административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф в размере 500 рублей. За умышленно скрытый номер возможно наказание вплоть до лишения водительского удостоверения на срок до трех месяцев или штраф 5 тыс. рублей.

 

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 17:30 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
сотрудники ГИБДДпротоколадминистративное нарушениенечитаемые номера
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Центральную Россию накроет октябрьский холод
Центральную Россию накроет октябрьский холод
Ремонт дороги на проспекте Ленина завершат к середине сентября
Ремонт дороги на проспекте Ленина завершат к середине сентября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.