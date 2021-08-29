Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле сотрудники ГИБДД наказали водителя Land Cruiser за нечитаемые номера на авто
Выяснилось, что таким образом мужчина уклонялся от административной ответственности.
В Туле сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль Toyota Land Cruiser с нечитаемыми регистрационными знаками.
На водителя составили соответствующий протокол*. Мужчина очистил номера от загрязнения на месте остановки.
- В ходе дальнейшей проверки установлено, что водитель автомобиля Toyota уклонялся от исполнения административного наказания. Он доставлен сотрудниками Госавтоинспекции в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — сообщили в УГИБДД по Тульской области.
Информация о данном транспортом средстве передана в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения УГИБДД для проверки.
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