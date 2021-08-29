Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем шахтера

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников горнодобывающей отрасли с профессиональным праздником:

- Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Тяжелый труд шахтеров требует выдержки, мастерства, силы воли и мужества. Вы многое сделали для развития промышленности, энергетического комплекса Тульской области и страны в целом.

Благодарю всех за преданность делу, упорство и самоотдачу. Отдельное спасибо ветеранам отрасли, заложившим крепкие традиции, которые сегодня продолжают горняки, надежно обеспечивая потребности строительных предприятий.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и добра!