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Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем шахтера

Алексей Дюмин поздравил туляков с Днем шахтера

Праздник традиционно отмечается в последнее воскресенье августа.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников горнодобывающей отрасли с профессиональным праздником:

- Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Тяжелый труд шахтеров требует выдержки, мастерства, силы воли и мужества. Вы многое сделали для развития промышленности, энергетического комплекса Тульской области и страны в целом.

Благодарю всех за преданность делу, упорство и самоотдачу. Отдельное спасибо ветеранам отрасли, заложившим крепкие традиции, которые сегодня продолжают горняки, надежно обеспечивая потребности строительных предприятий.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и добра!

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