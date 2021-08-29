Как в Тульской области прошла акция «Ночь кино»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

28 августа учреждения культуры Тульской области присоединились к ежегодной Всероссийской акции «Ночь кино».

Основной площадкой акции стал ремесленный двор «Добродей». Гостей приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

- При поддержке Министерства культуры РФ развитию кино сегодня уделяется значительное внимание. Акция «Ночь кино» проходит в Тульской области шестой год подряд. Важно, что с каждым годом увеличивается количество площадок, а значит и число зрителей, в том числе в отдаленных районах области, которые могут интересно провести вечер, погрузившись в мир кино и посетить не только показы, но и тематические мероприятия других форматов, - подчеркнула Татьяна Рыбкина.

В «Добродее» состоялись кинопоказы, творческие встречи с актерами, режиссерами, кинокритиками. В онлайн и офлайн форматах гости пообщались с Виктором Добронравовым, Марией Безрук, Алексеем Чадовым и другими деятелями искусств. Жители районов области смогли бесплатно посмотреть известные российские фильмы в 34 муниципальных кинозалах.

В Тульской областной филармонии прошёл концерт, посвящённый 100-летию Федерико Феллини.

В музеях и библиотеках региона состоялись лекции, экскурсии и мастер-классы. Мероприятия прошли с соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора.

Онлайн-трансляция мероприятий велась на портал культура.рф.