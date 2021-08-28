Новые светофоры, «лежачие полицейские» и разметка: в Туле проверили подходы к учебным заведениям

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В преддверии 1 сентября территории, прилегающие к 80 центрам образования, обеспечили техническими средствами организации дорожного движения.



Примерно на 200 пешеходных переходах нанесли горизонтальную дорожную разметку «Пешеходный переход», на 103 улицах вблизи школ и детских садов — продольную.



Также установили 19 светофоров Т.7, шесть новых «лежачих полицейских», а 26 уже существующих - отремонтировали, оборудовали шесть переходов. Модернизировали пять светофорных объектов, установили и заменили более 800 дорожных знаков, обрезали деревья и кусты для улучшения обзора.



В текущем году особое внимание уделено пешеходным переходам через четырехполосные дороги — установлены дорожные знаки над проезжей частью по ул. Лейтейзена, Тимирязева, Вильямса, Фрунзе, смонтированы светофоры Т.7, наносится дополнительная разметка «Дети». А чтобы юные туляки знали, как вести себя на улично-дорожной сети города, в новом учебном году им раздадут памятки — школьные расписания, буклеты, закладки — о безопасности дорожного движения.