Филиал детского санатория «Иншинка» в Новомосковске открылся после капитального ремонта

Ремонт здания Тульского областного детского многопрофильного санатория «Иншинка» в Новомосковске проводился с июня по август.

Во время ремонта дети лечились на базе санатория в поселке Иншинский. Сейчас новомосковский филиал готов к работе, прием пациентов начнется 6 сентября.

«Лечиться в санатории могут дети от 4 до 14 лет. Чтобы получить путевку, родителям необходимо обратиться к участковому педиатру, у которого ребенок состоит на диспансерном учете», — сообщила главный внештатный специалист по санаторно-курортному лечению Тульской области Марина Моргунова.

Ежегодно в санатории в Новомосковске лечатся более 650 детей с сердечно-сосудистыми нарушениями. 21-дневный курс лечения включает в себя физиолечение, лазерную и магнитотерапию, лечебную физкультуру и специальное питание. Во время лечения в санатории школьники продолжают заниматься по школьной программе.

«Санаторий работает круглый год, и чтобы школьники продолжали учебу, здесь организованы и отремонтированы специальные учебные классы. В санатории проводятся занятия по основным образовательным предметам, по окончании лечения дети получают справку об усвоенном материале», — сообщила заведующая педагогической частью Тульского областного детского многопрофильного санатория «Иншинка» Наталья Русакова.