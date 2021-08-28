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«Подмена номеров»: за сутки мошенники «развели» туляков почти на миллион
Фото из архива Myslo.

«Подмена номеров»: за сутки мошенники «развели» туляков почти на миллион

Жертвы часто знают о методах мошенников, но всё равно попадаются на уловки злоумышленников.

На территории региона продолжают совершаться преступления, в которых с банковских карт граждан похищаются денежные средства. Часто неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги, либо перечислить их на так называемый «защищённый счёт». Как правило, такие звонки совершаются с использованием технологии IP-телефонии, которая позволяет осуществлять так называемую «подмену номеров», при которой у потерпевшего высвечиваются номера реально существующих телефонов каких-либо организаций или ведомств.

Только за прошедшие сутки у пяти граждан преступниками были похищены 930 тысяч рублей. Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также способах совершения мошенничеств, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников. По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.

  • Следует запомнить, что все банковские операции по переводу денежных средств следует производить в офисах финансово-кредитных организаций, а служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и получать любую информацию об имеющихся счетах.
  • Также должна настораживать информация о необходимости перевода имеющихся денег на так называемые «защищённые счета». Такая операция в финансово-кредитных организациях не предусмотрена. Следовательно, если звонящий гражданину абонент сообщает о важности осуществления подобной операции, то этот человек является мошенником.
  • Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета.
  • Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не оставляйте предоплату за товар, приобретаемый через сайты объявлений. Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!
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Тульская область
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