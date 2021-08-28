«Подмена номеров»: за сутки мошенники «развели» туляков почти на миллион

Фото из архива Myslo.

Жертвы часто знают о методах мошенников, но всё равно попадаются на уловки злоумышленников.

На территории региона продолжают совершаться преступления, в которых с банковских карт граждан похищаются денежные средства. Часто неизвестные звонят гражданам по мобильному телефону и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт либо осуществить перевод денег за какие-либо товары или услуги, либо перечислить их на так называемый «защищённый счёт». Как правило, такие звонки совершаются с использованием технологии IP-телефонии, которая позволяет осуществлять так называемую «подмену номеров», при которой у потерпевшего высвечиваются номера реально существующих телефонов каких-либо организаций или ведомств.

Только за прошедшие сутки у пяти граждан преступниками были похищены 930 тысяч рублей. Как показывает практика, часто потерпевшие знают о методах, используемых преступниками, а также способах совершения мошенничеств, и всё равно попадаются на уловки злоумышленников. По данным фактам в полиции проводятся процессуальные проверки.

Полиция Тульской области ещё раз напоминает гражданам о фактах телефонного мошенничества и просит проявлять максимальную бдительность при общении с неизвестными телефонными собеседниками.