новости
новости
Регистрация
Блеск и нищета тульских вузов

Блеск и нищета тульских вузов

Фоторепортаж из аудиторий, которые никогда не покажут проверяющим и куда никогда не пригласят губернатора.

В конце прошлого года на экраны страны вышел комедийный сериал «Год культуры». Говорят, над ним смеялся сам Владимир Путин. 

Если кратко, то сериал про состояние высшей школы в глубинке. Кое-что, особенно в части интерьеров в лекториях, узнаваемо для туляков.

Тульский государственный университет

В Тульском государственном университете учится около 20 тысяч студентов. В апреле 2017 года он стал одним из региональных опорных университетов. С апреля 2006 года вуз возглавляет Михаил Грязев, депутат Тульской облдумы V и VI созывов.

На базе ТулГУ частенько проходят различные партийные, образовательные и прочие форумы, совещания и заседания. Места проведения этих мероприятий знают все чиновники, партийные деятели, депутаты и сотрудники пресс-служб.

Например, уютный камерный зал заседаний на 2-м этаже в главном корпусе, где обычно собираются активисты партийного проекта «Народный контроль. ЖКХ».

Или чопорный зал ученого совета в 9-м корпусе, где проходят многие торжественные мероприятия вуза и где собирались общественные сторонники кандидата в губернаторы Тульской области Алексея Дюмина.

А буквально за стеной этих залов находятся аудитории, в которых, по словам студентов, «страшновато». Это в приемной ректора пахнет кожаной мебелью и хорошим кофе из дорогой кофемашины, а в этих аудиториях пахнет безысходностью.

Это аудитория в 9-м корпусе ТулГУ. Сам корпус был построен в 80-е годы прошлого века, в нем располагаются в основном общеобразовательные кафедры и аудитории. Тогда, в 80-е, это был самый современный и стильный корпус вуза.

Судя по фотографиям, ремонт аудитории не видели со дня постройки здания. Вряд ли в таких условиях можно придумать что-то креативное и совершить технологический прорыв.

А так выглядят лифты в 9-м корпусе. Непонятно, каким образом вуз выполняет требования по созданию доступной среды?

Двери 9-го корпуса – отдельная достопримечательность.

Все-таки ремонт, судя по оконным рамам, в «девятке» был. Но быстро кончился...

 

В 6-м и 8-м корпусах в советское время базировались горный и строительный факультеты соответственно. Теперь они отданы объединенному горно-строительному факультету. Казалось бы, корпуса, в которых учат будущих строителей, дизайнеров, архитекторов, инженеров для всяких коммунальных монополистов, должны быть образцовыми в плане дизайна и ремонта. Здесь, на наш взгляд, должны быть представлены, в том числе и в отделке и оформлении помещений, самые передовые технологии из проектов «Умный дом», «Умный город».

Увы, интерьеры совсем не вдохновляют сделать мир комфортным и прекрасным.

 

– Граффити прямо на стенах учебного корпуса, облупленные стены, двери, штукатурка, осыпающаяся с потолка, – кому-то это кажется нормальным, кого-то напрягает. А общее настроение – так было до нас и ничего поменять нельзя, от нас ничего не зависит, – говорят сами студенты.

А как же стройотряды? Волонтеры? Впрочем, это вопрос уже к руководителям молодежных движений, руководству вуза и факультета.  

Повезло тем, кто учится на «перспективных» факультетах.

– Новенькие кафедры чистенькие, отремонтированные, их в нормальном состоянии поддерживают. Но все-таки есть вопрос: если мы платим за обучение, и немало, то должно ли учебное заведение создавать нормальные человеческие условия для нас?

Риторический вопрос студентов мы переадресуем руководству вуза, Рособрнадзору и Общественной палате региона.

Холл в медицинском институте ТулГУ.
Коридор в 3-м корпусе.
Рекреация на 2-м этаже 11-го корпуса.
Аудитория в 3-м корпусе.
Приемная интернет-института в 9-м корпусе.

Напомним, что согласно федеральному закону №273-ФЗ «Об образовании в РФ», каждое учебное заведение должно соответствовать показателям, «характеризующим общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями», проще говоря – бытовые условия, состояние аудиторий, туалетов и проч. А контролирует выполнение показателей Рособрнадзор. Региональная общественная палата и общественный совет при ней может проводить «независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности организациями». Правда, не чаще одного раза в год.

Для проверяющих есть «Методические указания по гигиеническому контролю за проектированием, строительством и эксплуатацией высших учебных заведений», в которых все бытовые требования прописаны очень подробно, начиная от показателей освещенности, температурного режима и «угла рассматривания» доски и заканчивая количеством влажных уборок во всех помещениях вуза.

Справедливости ради отметим, что в марте прошлого года в Минобре страны подготовили новые, более конкретные, понятные и легко измеримые показатели для оценки «Комфортности условий предоставления образовательных услуг».

Например, руководство вуза должно обеспечить «комфортные зоны отдыха (ожидания), оборудованные соответствующей мебелью, доступность питьевой воды; доступность и чистоту санитарно-гигиенических помещений (наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.); санитарное состояние помещений образовательной организации».

Правда, приказ о внедрении этих показателей до сих пор не утвердили.  

Но вернемся в ТулГУ, вернее, в его туалеты.

Главный корпус ТулГУ построен в 50-е годы прошлого века, здесь располагается ректорат и ряд кафедр, в основном по радиоэлектронному направлению. Санитарно-гигиенические комнаты тут выглядят вот так:

«Изысканный» туалет в 6-м корпусе.
«Изысканный» туалет в 6-м корпусе.

По словам студентов, в туалетах ТулГУ мыло есть в 99% случаев. А вот с туалетной бумагой беда – нет нигде. Сушилки для рук есть, но почему-то не работают.

Галерея
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 1
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 2
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 3
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 4
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 5
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 6
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 7
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 8
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 9
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 10
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 11
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 12
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 13
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 14
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 15
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 16
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 17
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 18
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 19
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 20
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 21
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 22
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 23
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 24
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 25
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 26
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 27
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 28
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 29
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 30
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 31
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 32
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 33
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 34
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 35
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 36
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 37
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 38
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 39
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 40
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 41
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 42
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 43
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 44
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 45
показать все фотографии

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого

В педуниверситете учится более 6 тысяч студентов. С 2012 года вуз возглавляет Владимир Панин, депутат Тульской облдумы VI созыва.

В 2016 году столовая педуниверситета попала в программу «Ревизорро». Ольга Романовская, ведущая телешоу, обнаружила просрочку, заплесневелую еду, грязь на кухне, неубранный зал, текущую крышу на кухне столовой и лужи на полу. Тогда сотрудники ректората сослались на отсутствие финансирования.  Но оперативно исправили все недочеты (после проверки Роспотребнадзора) и заявили, что профком студентов и профком преподавателей взяли на себя постоянную проверку качества пищи и санитарного состояния.

Студенты ТГПУ считают, что их вуз вполне уютный.

Правда, жалобы на состояние некоторых аудиторий и туалетов все-таки есть.

Лекторий №4 в 4-м корпусе.
Туалет во 2-м корпусе.
Потолки в туалете 2-го корпуса.
Потолок в коридоре 4-го корпуса.

 

Галерея
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 1
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 2
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 3
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 4
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 5
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 6
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 7
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 8
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 9
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 10
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 11
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 12
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 13
ТулГУ, состояние аудиторий, Фото: 14
показать все фотографии

От редакции. Все фотографии подлинные, актуальные на 15 марта 2019 года, когда и были сделаны. Просим считать эту публикацию официальным запросом в прокуратуру Тульской области, Общественную палату Тульской области и Рособрнадзор – соответствует ли санитарно-техническое состояние всех помещений ТулГУ и ТГПУ требованиям законодательства РФ?

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 09:54 +77
Другие статьи по темам
Событие
нарушение санитарных норм
Люди
Михаил ГрязевВладимир Панин
Место
ТулГУТГПУТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Уровень воды в тульских реках Упа и Воронка снизился
Уровень воды в тульских реках Упа и Воронка снизился
На улице Советской в Туле пробка из-за ДТП
На улице Советской в Туле пробка из-за ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.