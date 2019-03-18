Блеск и нищета тульских вузов

Фоторепортаж из аудиторий, которые никогда не покажут проверяющим и куда никогда не пригласят губернатора.

В конце прошлого года на экраны страны вышел комедийный сериал «Год культуры». Говорят, над ним смеялся сам Владимир Путин.

Если кратко, то сериал про состояние высшей школы в глубинке. Кое-что, особенно в части интерьеров в лекториях, узнаваемо для туляков.

Тульский государственный университет

В Тульском государственном университете учится около 20 тысяч студентов. В апреле 2017 года он стал одним из региональных опорных университетов. С апреля 2006 года вуз возглавляет Михаил Грязев, депутат Тульской облдумы V и VI созывов.

На базе ТулГУ частенько проходят различные партийные, образовательные и прочие форумы, совещания и заседания. Места проведения этих мероприятий знают все чиновники, партийные деятели, депутаты и сотрудники пресс-служб.

Например, уютный камерный зал заседаний на 2-м этаже в главном корпусе, где обычно собираются активисты партийного проекта «Народный контроль. ЖКХ».

Или чопорный зал ученого совета в 9-м корпусе, где проходят многие торжественные мероприятия вуза и где собирались общественные сторонники кандидата в губернаторы Тульской области Алексея Дюмина.

А буквально за стеной этих залов находятся аудитории, в которых, по словам студентов, «страшновато». Это в приемной ректора пахнет кожаной мебелью и хорошим кофе из дорогой кофемашины, а в этих аудиториях пахнет безысходностью.

Это аудитория в 9-м корпусе ТулГУ. Сам корпус был построен в 80-е годы прошлого века, в нем располагаются в основном общеобразовательные кафедры и аудитории. Тогда, в 80-е, это был самый современный и стильный корпус вуза.

Судя по фотографиям, ремонт аудитории не видели со дня постройки здания. Вряд ли в таких условиях можно придумать что-то креативное и совершить технологический прорыв.

А так выглядят лифты в 9-м корпусе. Непонятно, каким образом вуз выполняет требования по созданию доступной среды?

Двери 9-го корпуса – отдельная достопримечательность.

Все-таки ремонт, судя по оконным рамам, в «девятке» был. Но быстро кончился...

В 6-м и 8-м корпусах в советское время базировались горный и строительный факультеты соответственно. Теперь они отданы объединенному горно-строительному факультету. Казалось бы, корпуса, в которых учат будущих строителей, дизайнеров, архитекторов, инженеров для всяких коммунальных монополистов, должны быть образцовыми в плане дизайна и ремонта. Здесь, на наш взгляд, должны быть представлены, в том числе и в отделке и оформлении помещений, самые передовые технологии из проектов «Умный дом», «Умный город».

Увы, интерьеры совсем не вдохновляют сделать мир комфортным и прекрасным.

– Граффити прямо на стенах учебного корпуса, облупленные стены, двери, штукатурка, осыпающаяся с потолка, – кому-то это кажется нормальным, кого-то напрягает. А общее настроение – так было до нас и ничего поменять нельзя, от нас ничего не зависит, – говорят сами студенты.

А как же стройотряды? Волонтеры? Впрочем, это вопрос уже к руководителям молодежных движений, руководству вуза и факультета.

Повезло тем, кто учится на «перспективных» факультетах.

– Новенькие кафедры чистенькие, отремонтированные, их в нормальном состоянии поддерживают. Но все-таки есть вопрос: если мы платим за обучение, и немало, то должно ли учебное заведение создавать нормальные человеческие условия для нас?

Риторический вопрос студентов мы переадресуем руководству вуза, Рособрнадзору и Общественной палате региона.

Холл в медицинском институте ТулГУ.

Коридор в 3-м корпусе.

Рекреация на 2-м этаже 11-го корпуса.

Аудитория в 3-м корпусе.

Приемная интернет-института в 9-м корпусе.

Напомним, что согласно федеральному закону №273-ФЗ «Об образовании в РФ», каждое учебное заведение должно соответствовать показателям, «характеризующим общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями», проще говоря – бытовые условия, состояние аудиторий, туалетов и проч. А контролирует выполнение показателей Рособрнадзор. Региональная общественная палата и общественный совет при ней может проводить «независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности организациями». Правда, не чаще одного раза в год.

Для проверяющих есть «Методические указания по гигиеническому контролю за проектированием, строительством и эксплуатацией высших учебных заведений», в которых все бытовые требования прописаны очень подробно, начиная от показателей освещенности, температурного режима и «угла рассматривания» доски и заканчивая количеством влажных уборок во всех помещениях вуза.

Справедливости ради отметим, что в марте прошлого года в Минобре страны подготовили новые, более конкретные, понятные и легко измеримые показатели для оценки «Комфортности условий предоставления образовательных услуг».

Например, руководство вуза должно обеспечить «комфортные зоны отдыха (ожидания), оборудованные соответствующей мебелью, доступность питьевой воды; доступность и чистоту санитарно-гигиенических помещений (наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.); санитарное состояние помещений образовательной организации».

Правда, приказ о внедрении этих показателей до сих пор не утвердили.

Но вернемся в ТулГУ, вернее, в его туалеты.

Главный корпус ТулГУ построен в 50-е годы прошлого века, здесь располагается ректорат и ряд кафедр, в основном по радиоэлектронному направлению. Санитарно-гигиенические комнаты тут выглядят вот так:

«Изысканный» туалет в 6-м корпусе.

«Изысканный» туалет в 6-м корпусе.

По словам студентов, в туалетах ТулГУ мыло есть в 99% случаев. А вот с туалетной бумагой беда – нет нигде. Сушилки для рук есть, но почему-то не работают.

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого

В педуниверситете учится более 6 тысяч студентов. С 2012 года вуз возглавляет Владимир Панин, депутат Тульской облдумы VI созыва.

В 2016 году столовая педуниверситета попала в программу «Ревизорро». Ольга Романовская, ведущая телешоу, обнаружила просрочку, заплесневелую еду, грязь на кухне, неубранный зал, текущую крышу на кухне столовой и лужи на полу. Тогда сотрудники ректората сослались на отсутствие финансирования. Но оперативно исправили все недочеты (после проверки Роспотребнадзора) и заявили, что профком студентов и профком преподавателей взяли на себя постоянную проверку качества пищи и санитарного состояния.

Студенты ТГПУ считают, что их вуз вполне уютный.

Правда, жалобы на состояние некоторых аудиторий и туалетов все-таки есть.

Лекторий №4 в 4-м корпусе.

Туалет во 2-м корпусе.

Потолки в туалете 2-го корпуса.

Потолок в коридоре 4-го корпуса.

От редакции. Все фотографии подлинные, актуальные на 15 марта 2019 года, когда и были сделаны. Просим считать эту публикацию официальным запросом в прокуратуру Тульской области, Общественную палату Тульской области и Рособрнадзор – соответствует ли санитарно-техническое состояние всех помещений ТулГУ и ТГПУ требованиям законодательства РФ?