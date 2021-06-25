Пешеходная улица Смидович, новые променад и коворкинги: как трансформируют студгородок в ТулГУ

24 июня 2021 года в зале ученого совета ТулГУ состоялась презентация командного проекта студентов интернатуры архитектурного бюро Wowhaus «Стратегия развития территории ТулГУ», посвященного разработке нового прочтения кампуса университета.

Вел презентацию Олег Аркадьевич Шапиро, тот самый, что сделал знаменитую теперь тульскую Казанскую набережную.

Напомним, что сложившиеся благодаря проекту Казанской набережной партнерские отношения бюро Wowhaus с Тулой были дополнительно закреплены четырехсторонним соглашением, подписанным 9 апреля 2021 между региональным фондом «Агентство развития туризма Тульской области», Высшей технической школой, администрацией Тулы. По этому соглашению на практику в столичное бюро были направлены интерны. Они в рамках своего образовательного модуля и разработали новую стратегию развития территории ТулГУ. Для вуза – это прецедент работы со студенческим городком за много десятилетий.

- Мы занимались разработкой стратегии развития кампуса Тульского госуниверситета. И это не конкретное преобразование какого-то корпуса или общежития университета, хотя смелые идеи в этом направлении тоже есть, - пояснила Ирина Головицкая, руководитель образовательных программ бюро Wowhaus. - ТулГУ входит в топ активно развивающихся вузов, это опорный университет региона. И его территория таким статусу и амбициям не соответствует. В апреле и мае 2021 года шесть участников интернатуры, среди которых два архитектора из Тулы, выезжали, исследовали, общались со студентами и преподавателями ТулГУ, проектировали новое пространство университета. Мы подготовили качественный проект и представили его руководству региона, университета, администрации города и профессиональному сообществу.

Как же предлагают преобразить территорию ТулГУ?

Напомним, что первые корпуса университета (тогда это были разные институты) были построены в 30-х годах прошлого века. В 50-е годы были построены основные учебные корпуса, а в 1963-м разрозненные институты объединили в один – Тульский политехнический институт. В 70-е вуз активно строил студенческие общежития. В 1995 году политех стал университетом.

Основные проблемы университета сегодня, по мнению студентов и преподавателей – состояние учебных корпусов и общежитий (об этом мы писали в материале «Блеск и нищета тульских вузов»), пешеходной инфраструктуры, отсутствие открытых мест для отдыха и пространств для внеучебного общения, спорта и общественной деятельности.

Архитекторы анализировали лучшие градостроительные решения при создании мировых вузов и то, как они используются студентами и жителями города.

Похожим расположению корпусов и геометрии территории оказались University College London

и Universität Wien.

Некоторые решения наши архитекторы позаимствовали с этих объектов. Например, предложили создать главный пешеходный променад через территорию университета и несколько комфортных рекреационных зон.

В качестве променада архитекторы выбрали улицу Смидович. На ней предлагается совсем запретить движение автотранспорта и сделать ее сквозной до ул. Агеева.

Вот такая улица Смидович сейчас...

...а вот такой ее предлагают сделать!

Проспект Ленина вдоль территории университета тоже требует доработки, например, сделать дорожки для самокатов и велосипедистов, отделив их от пешеходного тротуара, обустроить островки отдыха и красиво обрамить парковочные карманы.

Архитекторы предложили сделать еще один сквер – Сквер абитуриентов возле корпуса №5. Он сможет стать новой общественной площадкой для проведения каких-либо мероприятий.

Еще один променад может соединить проспект Ленина и Сквер абитуриентов (сейчас попасть на эту дорожку, соединяющую 2-й и 5-й корпуса, можно через дырку в железном заборе).

А дворовые территории возле общежитий планируют благоустроить по-современному, комфортно и функционально (эти проекты можно использовать и для городских дворовых территорий по программе «Народный бюджет» или «Формирование городской комфортной среды»).

Некоторые здания университета архитекторы предложили кардинально переделать или даже снести! Например, лаборатория на улице Смидович, она же корпус №6 - самое старое здание вуза. Его можно капитально отремонтировать и переделать в коворкинг-центр, открытый и для горожан. Или снести и построить новое современное здание.

Старое аварийное общежитие в жилой зоне архитекторы хотят снести и вместо него возвести многоэтажный дом, куда переселить жителей из нескольких старых домов, попавших в территорию университета. А на их месте построить кампус-отель для тех, кто приезжает преподавать, работать, учиться в ТулГУ. Вот такой вот круговорот домов внутри квартала.

После представления проекта слово взял проректор ТулГУ Виктор Осташов:

- Проект масштабный, огромный, спасибо за проделанную работу. Конечно, этот проект не обещает мне легкой жизни! У меня по нему есть несколько вопросов. Самый актуальный – про соблюдение требований антитеррористической безопасности. Как обеспечить доступ третьих лиц на закрытую территорию вуза? Это все равно, что скрестить ужа и ежа. Что касается идеи сделать улицу Смидович пешеходной, на мой взгляд, она спорная. Это обычная проездная улица, там нет никаких активностей. Какой смысл перекрыть здесь движение?

- Ответы на эти вопросы – зона ответственности вашей команды, это ваша работа от начала и до конца, - ответил Осташову Вячеслав Федорищев, первый зам губернатора Тульской области. – У нас работает уникальная команда ведущего архитектурного бюро страны, чтобы представить нам всем – что могло бы быть с нашим университетом, если заняться его преобразованием. Напомню, такую задачу поставил нам губернатор региона в своем Послании. А Ваш вопрос про улицу Смидович напомнил дискуссию по проекту набережной и Музейного квартала три года назад. Даже слова одни и те же – «зачем делать пешеходной улицу, по которой ездят машины?»

По словам Федорищева, если в идею поверить, подкрепить ресурсами и реализовать, родится совершенно новая жизнь. А университет – это генератор новой жизни. Тем более, что президент России объявил 2021 год Годом науки и технологий. И губернатор Тульской области Алексей Дюмин на каждом совещании по экономическому развитию региона говорит об этом.

- Наша программа развития региона пронизана университетом. Но ТулГУ пока еще не стал драйвером изменений. Университет – это молодежь, которая приходит сюда получать знания. У студентов и аспирантов должно быть много общественных пространств, где будут рождаться креативные идеи. Ведь среда формирует сознание. А университет не дает такой возможности, - заявил первый замгубернатора.

По словам Вячеслава Федорищева, проект преобразования кампуса ТулГУ очень грамотный с точки зрения академической градостроительной науки, но ему не хватает смелости:

- Хочется больших и смелых идей! С нашим губернатором они могут быть реализованы. А университету хочу пожелать – начните с малого. Есть волонтеры, стройотряды… в конце концов устройте субботник и пригласите партнеров вуза. И сделайте пару пространств из этого проекта прямо сейчас.

- Тула прекрасно развивается. И будет дальше развиваться в хорошем темпе и качестве, - сказал после презентации проекта Олег Шапиро. - Мы работаем над несколькими территориями, которые важны для города. Например, пространство от центрального парка к стадиону, где строят большой аквацентр и реконструируют изобразительный музей, площадь искусств, на которой был фонтан, а пока газон. Есть идея соединить через сквер Толстого это пространство со спортивным кластером – чтобы на стадионе была жизнь, а не только матчи. В планах, которые уже конкретно обсуждаем, трансформация пространства перед железнодорожным вокзалом и весь проспект Ленина. Когда что-то меняется в центре города, все полны оптимизма и хотят продолжения. Есть места, где люди живут. И это не центры, а большие спальные районы. Поэтому следующий шаг – сдвинуть фокус внимания на жилые районы, где люди проводят много времени. Тем более в новой реальности – с удаленной работой, домашними офисами и проч.

- Мне очень понравилась идея связать несколько территорий кампусов университета. Ведь, несмотря на то, что все корпуса вуза в шаговой доступности, территория университета разделена жилыми кварталами и не представляет собой единое городское пространство, - сказал Олег Кравченко, и. о. ректора ТулГУ. - У наших студентов есть запросы на коворкинги, открытые места для общения, обучения, работы и презентаций своих проектов вне стен аудиторий. Кстати, они очень активно участвовали в предпроектной работе, говорили о своих пожеланиях и проблемах. Мы должны стремиться к тому, чтобы среда обучения для студентов была комфортной. Чтобы университет стал для них родным домом – не только местом учебы, но и общения, воспитания, и может быть даже создания семьи и рождения детей.



