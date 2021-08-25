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Вазоны на проезжей части в Туле установили самовольно
Фото из группы ВКонтакте "Тула. Советский район".

Вазоны на проезжей части в Туле установили самовольно

Чтобы не парковались автомобили.

Ранее Myslo писал, что в Туле на пересечении улиц Халтурина и Братьев Жабровых прямо на проезжей части установили вазоны с цветами.

В администрации города рассказали, что их установили самовольно.

- Вазоны с цветами были установлены управляющей компанией для предотвращения, по их мнению, незаконной парковки автотранспорта. Администрация Советского территориального округа оперативно отреагировала на сигнал о самовольной установке вазонов и выдала требование устранить нарушение до конца текущих суток.

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:00 0
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