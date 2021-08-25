Фото из группы ВКонтакте "Тула. Советский район".
Вазоны на проезжей части в Туле установили самовольно
Чтобы не парковались автомобили.
Ранее Myslo писал, что в Туле на пересечении улиц Халтурина и Братьев Жабровых прямо на проезжей части установили вазоны с цветами.
В администрации города рассказали, что их установили самовольно.
- Вазоны с цветами были установлены управляющей компанией для предотвращения, по их мнению, незаконной парковки автотранспорта. Администрация Советского территориального округа оперативно отреагировала на сигнал о самовольной установке вазонов и выдала требование устранить нарушение до конца текущих суток.
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