Вазоны на проезжей части в Туле установили самовольно

Фото из группы ВКонтакте "Тула. Советский район".

Чтобы не парковались автомобили.

Ранее Myslo писал, что в Туле на пересечении улиц Халтурина и Братьев Жабровых прямо на проезжей части установили вазоны с цветами.

В администрации города рассказали, что их установили самовольно.

- Вазоны с цветами были установлены управляющей компанией для предотвращения, по их мнению, незаконной парковки автотранспорта. Администрация Советского территориального округа оперативно отреагировала на сигнал о самовольной установке вазонов и выдала требование устранить нарушение до конца текущих суток.