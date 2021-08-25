новости
новости
Регистрация
Под Тулой автомобиль каршеринга влетел в грузовик: водитель легковушки погиб
фото: архив MySlo

Под Тулой автомобиль каршеринга влетел в грузовик: водитель легковушки погиб

Водитель арендованного авто выехал на встречку.

Сегодня, 25 августа, на 86-м километре автодороги Тула-Калуга-Михайлов-Рязань произошло ДТП.
 
Там столкнулись грузовик и легковой автомобиль каршеринга. Предположительно, 30-летний водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате аварии водитель автомобиля каршеринга погиб. 
 
Детали ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции. 
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 13:41 +2
Другие статьи по темам
Прочее
ТулаДТПаварияпроисшествияУГИБДД УМВД России по Тульской области
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Вазоны на проезжей части в Туле установили самовольно
Вазоны на проезжей части в Туле установили самовольно
В Новомосковске мужчина погиб от удара током
В Новомосковске мужчина погиб от удара током
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.