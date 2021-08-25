Под Тулой автомобиль каршеринга влетел в грузовик: водитель легковушки погиб

фото: архив MySlo

Сегодня, 25 августа, на 86-м километре автодороги Тула-Калуга-Михайлов-Рязань произошло ДТП.

Там столкнулись грузовик и легковой автомобиль каршеринга. Предположительно, 30-летний водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате аварии водитель автомобиля каршеринга погиб.

Детали ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.