фото: архив MySlo
Под Тулой автомобиль каршеринга влетел в грузовик: водитель легковушки погиб
Водитель арендованного авто выехал на встречку.
Сегодня, 25 августа, на 86-м километре автодороги Тула-Калуга-Михайлов-Рязань произошло ДТП.
Там столкнулись грузовик и легковой автомобиль каршеринга. Предположительно, 30-летний водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате аварии водитель автомобиля каршеринга погиб.
Детали ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.
Другие статьи по темам