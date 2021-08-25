В Туле на рынке на Новомосковском шоссе силовики устроили проверку мигрантов

Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".

Нарушителей доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Сегодня, 25 августа, в Туле на рынке, расположенном на Новомосковском шоссе, правоохранители устроили проверку мигрантов. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По нашей информации, иностранцев проверяли на соблюдение трудового, миграционного законодательства и на причастность к экстремизму.