новости
новости
Регистрация
Пьяный тульский студент задержан за кражу игрушек
Фото pixabay.com.

Пьяный тульский студент задержан за кражу игрушек

19-летний парень разбил витрину в магазине и стащил товар.

Накануне в поселке Ленинский обокрали магазин игрушек. Похититель скрылся с места происшествия с двумя игрушками. Полиции удалось установить, что к краже причастен 19-летний местный житель. Эти сведения подтвердились. Парня задержали и доставили в дежурную часть, игрушки обнаружили и изъяли.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). 
 
Как стало известно Myslo, молодой человек – студент одного из тульских колледжей. Игрушки он украл, будучи в сильном подпитии.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 17:20 +4
Другие статьи по темам
Событие
студентигрушкикража
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на Казанской набережной выступит певец Фогель
В Туле на Казанской набережной выступит певец Фогель
Жители Коптево: «Мы устали от грохота пролетающих по деревне фур»
Жители Коптево: «Мы устали от грохота пролетающих по деревне фур»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.