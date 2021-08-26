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Пьяный тульский студент задержан за кражу игрушек
19-летний парень разбил витрину в магазине и стащил товар.
Накануне в поселке Ленинский обокрали магазин игрушек. Похититель скрылся с места происшествия с двумя игрушками. Полиции удалось установить, что к краже причастен 19-летний местный житель. Эти сведения подтвердились. Парня задержали и доставили в дежурную часть, игрушки обнаружили и изъяли.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).
Как стало известно Myslo, молодой человек – студент одного из тульских колледжей. Игрушки он украл, будучи в сильном подпитии.