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БК «Новомосковск» сыграет в суперфинале Межрегиональной любительской баскетбольной лиги

БК «Новомосковск» сыграет в суперфинале Межрегиональной любительской баскетбольной лиги

Первый матч наша команда сыграет 5 сентября.

С 4 по 12 сентября на базе спортивного комплекса «Муссон» в Севастополе пройдет решающий турнир сезона Межрегиональной любительской баскетбольной лиги — суперфинал МЛБЛ.

В этом году участие в нем примут 16 мужских и 12 женских команд. Это сильнейшие представители региональных чемпионатов МЛБЛ. Они поборются за звание чемпионов России среди любительских команд.

Тульскую область представит команда БК «Новомосковск». По итогам жеребьевки клуб попал в группу «А». Соперниками новомосковцев станут «Кристалл» (Московская область), «Муссон» (Севастополь), «Черномортранснефть» (Новороссийск).



Остальные группы выглядят следующим образом:

Группа B: «Сланцы» (Ленинградская область), «Лара» (Улан-Удэ), «Андреевский флаг» (Хабаровск), «Асбест» (Свердловская область).

Группа C: «Таурас-Феникс» (Санкт-Петербург), Profit Basket (Москва), «Арктика» (Тюмень), G-Drive (Санкт-Петербург).

Группа D: МГУ (Москва), «СУМУО-Газпром» (Новый Уренгой), «Рос-Нива» (Тольятти), «Глория» (Балашиха).

 

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Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:24 0
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