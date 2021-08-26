БК «Новомосковск» сыграет в суперфинале Межрегиональной любительской баскетбольной лиги

С 4 по 12 сентября на базе спортивного комплекса «Муссон» в Севастополе пройдет решающий турнир сезона Межрегиональной любительской баскетбольной лиги — суперфинал МЛБЛ.



В этом году участие в нем примут 16 мужских и 12 женских команд. Это сильнейшие представители региональных чемпионатов МЛБЛ. Они поборются за звание чемпионов России среди любительских команд.

Тульскую область представит команда БК «Новомосковск». По итогам жеребьевки клуб попал в группу «А». Соперниками новомосковцев станут «Кристалл» (Московская область), «Муссон» (Севастополь), «Черномортранснефть» (Новороссийск).





Остальные группы выглядят следующим образом:



Группа B: «Сланцы» (Ленинградская область), «Лара» (Улан-Удэ), «Андреевский флаг» (Хабаровск), «Асбест» (Свердловская область).



Группа C: «Таурас-Феникс» (Санкт-Петербург), Profit Basket (Москва), «Арктика» (Тюмень), G-Drive (Санкт-Петербург).



Группа D: МГУ (Москва), «СУМУО-Газпром» (Новый Уренгой), «Рос-Нива» (Тольятти), «Глория» (Балашиха).

Читайте по теме:

Две команды из Тульской области сыграют в финале Межрегиональной любительской баскетбольной лиги

БК «Новомосковск» мечтает играть в Суперлиге-2: нужен спонсор!