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Туляки хранят в банках более 228 млрд рублей

Туляки хранят в банках более 228 млрд рублей

За год эта сумма выросла на 7,1%.

Объем средств жителей Тульской области, накопленных на счетах в банках к началу июля текущего года, составил 228,3 млрд рублей. Это на 7,1% больше, чем годом ранее. При этом 91% всех сбережений туляки хранят в рублях. Средства, размещенные в банках индивидуальными предпринимателями региона, выросли на 32,5% – до 7,4 млрд рублей.

Регулятор подготовил для банков рекомендации, помогающие защитить от мошенников пенсионеров и инвалидов. Злоумышленники часто пытаются получить у них персональные данные для входа в мобильный банк.

Чтобы минимизировать риски, банки будут подключать дистанционные сервисы только по желанию клиента. Если человек пользуется мобильным банком, в нем должна быть опция, позволяющая скрывать счета, вклады и карты и устанавливать ограничения по параметрам операций.

Кроме того, банки смогут внедрять сервис «второй руки»: человек получит возможность назначить другого клиента банка, например, родственника, своим помощником. Он будет получать уведомления об операциях и подтверждать их. Или отклонять, если они покажутся ему подозрительными.

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