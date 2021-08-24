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Где в Туле не будет света 25 августа

Где в Туле не будет света 25 августа

«Тулгорэлектросети» предупреждают об отключениях.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Лобачевского, 62-б, 82-а,
  • ул. Глухополянская, 52-64,
  • ул. Лобачевского, 2-26,
  • 1-й Клинской пр-д, 1,
  • ул. Чмутова, 16, 18, 36-а,
  • ул. В. Выселковая, 2-24, 3-19, 19-а, 17-а, 11-а, 9-а, 7-а-б, 12-а,
  • ул. М. Кулига, 3-а, 2-6, 3-15, 9-а, 13-а-в,
  • ул. Дмитрия Ульянова, 2,
  • п. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 1-17,
  • ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-54 (чётн.),
  • ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.),
  • ул. Металлургов, 56, 58,
  • Рвовский пр-д,
  • д. Судаково: 1-й пр-д Шмидта, 6-а, 18,
  • СНТ «Весна»,
  • Сады «Металлург-5».
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:48 +3
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Тула
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