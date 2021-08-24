Полицейские задержали водителя, сбившего велосипедистов под Алексином

Фото: Тульская Госавтоинспекция

В момент ДТП мужчина был пьян и скрылся с места происшествия.

В субботу, 21 августа, в 21.00, на шестом километре дороги Алексин – Першино в Алексинском районе 37-летний водитель Opel Mokka сбил двух велосипедистов – 24-летнего молодого человека и 13-летнюю девочку.

По предварительной информации, пострадавшие двигались по краю проезжей части дороги в попутном направлении с транспортным потоком. Водитель покинул место происшествия и был установлен сотрудниками Госавтоинспекции в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Уточняется, что мужчина был пьян (1,04 мл/л). В результате ДТП велосипедисты получили различные травмы. Защитной экипировки у них не было.