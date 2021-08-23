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Инспекторы ГИБДД возбудили административные дела на героев рубрики «Накажи автохама»

Инспекторы ГИБДД возбудили административные дела на героев рубрики «Накажи автохама»

Среди нарушений – езда под «кирпич», проезд на красный свет и движение по встречным трамвайным путям.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции возбудили административные дела в отношении трёх водителей, ставших героями нашей спецрубрики «Накажи автохама». По результатам их рассмотрения будет принято решение о привлечении нарушителей к ответственности.

Водителю «Лады Калины» предстоит ответить за проезд под «кирпич» – всё произошло 14 июля на ул. Вильямса.

Таксист на Volkswagen Polo, проехавший на запрещающий сигнал светофора, тоже не избежит ответственности.

Владелец микроавтобуса Volkswagen с липецкими номерами получит штраф за езду по трамвайным путям встречного направления.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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