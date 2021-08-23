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Обгоревший труп в Щекино: наследство погибшего не даёт покоя соседям
Фото из архива MySlo

Обгоревший труп в Щекино: наследство погибшего не даёт покоя соседям

Наследники решили переделать нежилое помещение в квартиру и подвести газ, но в результате весь подъезд остался без «голубого топлива».

В редакцию обратились жители дома № 1-Б по ул. Революции, г. Щекино. В начале весны во дворе этой пятиэтажке произошла трагедия — погиб 58-летний местный житель. Труп мужчины сильно обгорел, его ноги были стянуты проволокой, а рядом валялась канистра из-под бензина и иконка.

Погибший был владельцем одной из квартир на 1 этаже, которая была переоборудована в нежилое помещение. Теперь наследники мужчины хотят продать его, вернув статус жилого. Этим вопросом занимается специально нанятый риэлтор, который договорился о подведении газа к помещению.

В понедельник, 23 августа, сотрудники газовой службы провели необходимые работы. Несмотря на то, что перед этим необходимо проверить газовое оборудование во всех квартирах подъезда, этого сделано не было. Владельцев нескольких квартир найти так и не смогли, а после проведения работ был отключён газ во всём подъезде.

- Газовщики сказали, что в одной из квартир, в которую они не смогли попасть, могла произойти утечка, — рассказал корреспонденту Myslo житель дома Сергей А. — А ещё добавили, что теперь мы сами должны найти владельцев этих квартир и обеспечить доступ специалистов для осмотра.

Но это нереально — одна из соседок, например, живёт в Орле и приезжает раз в несколько месяцев, а некоторые вообще не появляются здесь годами. Почему мы должны страдать из-за того, что газовщикам не удалось нормально сделать свою работу?!

Сроки восстановления газоснабжения подъезда с «нехорошей квартирой» неизвестны. При этом в других подъездах пятиэтажки газ не перекрывался, всё работает в штатном режиме.

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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 20:05 +3
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Место
Тульская областьЩекино
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