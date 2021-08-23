Девочка упала в котлован в Узловой: стали известны результаты прокурорской проверки

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Представления получили заказчик и исполнитель работ. Опасную яму закопали, а территорию привели в порядок.

Узловская межрайонная прокуратура провела проверку по факту падения ребёнка в котлован с водой в районе дома № 12 по ул. Андреева. Ранее стало известно, что в отношении матери девочки был составлен административный протокол.

Выяснилось, что ООО «Инженерные коммуникации», проводя земляные работы на сетях водоснабжения в рамках муниципального контракта, не огородило котлован, который из-за порыва муфты водопровода заполнился водой.

По результатам проверки межрайонная прокуратура внесла директору ООО «Инженерные коммуникации» и главе органа местного самоуправления представления. Все земляные и ремонтные работы завершены, а прилегающая территория приведена в порядок.