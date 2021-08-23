Где в Туле отключат свет 24 августа

Отключения пройдут с 9 до 17 часов по адресам:

ул. Марата, 26, 26-в,

ул. Плеханова, 82-а,

ул. Дм. Ульянова, 2 (блок 3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 3-д),

п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (чётн.),

ул. Чекалина, 4-18 (чётн.), 89, 90, 91,

1-й пр-д, 2, 3, 5, 6, 7,

2-й пр-д, 3-11 (нечётн.), 4, 6, 30,

3-й пр-зд, 3, 5, 4-12 (чётн.),

п. Михалково: ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.), 6-а, 4-а, 15-а,

ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 21, 9, 2, 6-а, 32-а, 17, 19, 14-56 (чётн.), 46-а, 30-а,

п. Горелки: ул. Фестивальная, 26-48 (чётн.),

ул. Фруктовая, 16-25,

п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1-37,

Хомяковский пр-д, 11-55,

дер. Скорнево,

п. Дачный: ул. Берёзовая,

ул. Новая,

ул. Зелёная,

ул. Солнечная,

Хомяковское шоссе, 2, 8, 6, 5/4, 10, 12, 14, 106,

ул. Фестивальная, 146, 144,

ул. Архангельская, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 26, 44, 46,

2-й Архангельский пр-д, 1, 2, 6,

1-й Архангельский пр-д, 7, 9,

д. Ивановка: ул. Веневская, 45, 68, 86,

ул. Ивановская, 43, 80,

ул. Чукотская, 7, 9,

СНТ: «Строитель», «Политехник», «Сад 6 ТОЗ», «ХОМЗ», «Пенсионер», «Уют», «Садовод», «Хомяково», «Горелки», «Родник», «Сад 5 ТОЗ», «Мономер», «Берёзовая роща», «Луч», «Коммунальщик».