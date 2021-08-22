В Туле полицейские нашли пропавшего 14-летнего подростка

Фото из архива Myslo.

По предварительной информации, парень ушел из дома после ссоры с родными.

В Туле накануне вечером полицейские разыскивали 14-летнего подростка. Он ушел из дома, долгое время отсутствовал, его родные не могли с ним связаться и найти самостоятельно.

- На определение местонахождения подростка был ориентирован весь личный состав городского Управления МВД. Сотрудники полиции проверяли торговые центры, скверы, подъезды, чердаки и подвалы, разыскные мероприятия охватывали всю территорию города, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Спустя несколько часов поисков подростка удалось найти в сквере на территории Пролетарского района.

По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении него не совершалось, угроз жизни и здоровью нет. В полиции выясняют все детали происшествия.