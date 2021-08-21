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В Туле проходят соревнования по уличному баскетболу
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле проходят соревнования по уличному баскетболу

В рамках «Тульской лиги – 2021» разыгрывается Кубок администрации города.

В субботу, 21 августа, в Туле проходят отборочные игры третьего группового этапа. Соревнования проводятся на площадках Центра Уличного баскетбола.

В них принимают участие юноши и девушки 2005 года рождения и моложе. Сегодня играют 14 команд из спортивных объединений и школ Тулы, Дубны, Алексина, Киреевска и Новомосковска. Финал Кубка состоится 11 сентября.

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Соревнования по баскетболу "Тульская лига 2021", Фото: 1
Соревнования по баскетболу "Тульская лига 2021", Фото: 2
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