В Туле проходят соревнования по уличному баскетболу

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В субботу, 21 августа, в Туле проходят отборочные игры третьего группового этапа. Соревнования проводятся на площадках Центра Уличного баскетбола.

В них принимают участие юноши и девушки 2005 года рождения и моложе. Сегодня играют 14 команд из спортивных объединений и школ Тулы, Дубны, Алексина, Киреевска и Новомосковска. Финал Кубка состоится 11 сентября.