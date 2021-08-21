«Арсенал» и «Спартак» впервые в РПЛ сыграли вничью – 1:1

Статистика второго тайма:

Всё, финальный свисток. «Арсенал» и «Спартак» впервые в истории РПЛ сыграли вничью — 1:1.

90+7' Рассказов получил предупреждение за фол против Хлусевича. Штрафной для «Арсенала», и это шанс для оружейников. Но туляки его не реализовали.

90+6' Угловой для «Спартака». Мяч после удара Жиго в нескольких сантиметрах разминается со штангой.

90+5' Ух, какая огневая концовка в матче! Нервы у обеих команд явно на пределе.

90+4' Смольников получил пас на фланге и пробил по воротам. Максименко на месте.

90+2' Желтая Хлусевичу якобы за симуляцию в штрафной. Но эпизод спорный. Показалось, что Рассказов попал по ногам оппоненту.

90+2' Штанга сейчас выручает «Спартак»! Удар наносил Ткачев.

90' Семь (!) минут добавлены ко второму тайму.

89' Тудорие неудачно приземлился на газон, ударившись об него головой. Врачи быстро оказали помощь нападающему.

88' У «Спартака» замена: Мирзов меняет Бакаева.

87' Спартаковцы несутся вперед, но найти брешь в обороне туляков не получается.

86' Желтая для Ларссона за фол против Панченко.

84' Замена у «Арсенала»: Кингс Кангва меняет Горана Чаушича.

82' ГООООООООООООООООЛ!!! Хлусевич! 1:1!

«Арсенал» сравнивает счет с углового. Ткачев подал в штрафную, Радакович скинул на Хлусевича, и тот не промахнулся.

77' Ну теперь арсенальцам уж точно нечего терять, надо идти вперед, а не засиживаться в обороне.

76' ГООЛ! Понсе открывает счет в матче. 0:1. «Спартак» вышел вперед.

Бакаев с фланга отдал мяч в центр на Понсе, а тот пробил головой точно в нижний угол ворот. Коченков не справился.

75' Замена у оружейников: Панченко вышел на поле вместо Гулиева.

74' Желтая карточка Хендриксу — не по правилам остановил Чаушича.

74' Надо отметить, что команды уж очень осторожничают сегодня. Рисковать никто не хочет.

73' Спартаковцы разыграли классную комбинацию, которую завершил Айртон. Удар получился выше перекладины.

70' Чаушич на газоне. Врачи оказывают помощь футболисту.

68' «Спартак» потихоньку завладел преимуществом. Владение мячом на данный момент 67% на 33% в пользу москвичей.

67' Угловой для «Арсенала»: Ткачев подал в штрафную на дальнюю штангу, Костадинов принял мяч и пробил. Выше ворот.

65' Следом Соболев тревожит тульских защитников, но его удар получился неточным.

63' Айртон! Мощно прострелил по воротам туляков, а Коченков выручает команду!

62' Неприятное столкновение Понсе с Коченковым в штрафной. Футболисту московской команды потребовалась помощь медиков.

60' Двойная замена у «Спартака»: Соболев вышел вместо Ломовицкого, Хендрикс — вместо Крала.

59' Хлусевич! Ну как так? Упустил такой момент! Обыграл Рассказова, обработал мяч и нанес удар. Мимо ворот!

58' Угловой для «Спартака»: Жиго получил пас и пробил головой. Вышло не точно.

55' Ткачев пробивал штрафной, вратарь мяч забрал.

53' Хлусевич! Отобрал мяч у Бакаева и пробил по воротам — Максименко справился с ударом.

51' Прессинг со стороны «Спартака», арсенальцы неплохо играют в отборе.

50' Теперь желтую карточку получил Новосельцев — сфолил на Ломовицком.

49' Пенальти не было. Игра продолжается.

48' Остановка в матче. VAR проверяет, был ли пенальти в предыдущем эпизоде. Проверяли, попал ли мяч в руку Смольникову.

48' Опасно! Айртон мог открывать счет в матче, но тульский вратарь сыграл надежно.

46' Второй тайм! Продолжаем смотреть матч.

Сразу перед вторым таймом замена у «Арсенала»: Тудорие меняет Маркова.

Оперативный фоторепортаж первого тайма от пресс-службы тульского клуба:

Статистика первого тайма:

Перерыв.

45' К первому тайму добавлена одна минута.

41' Гулиев получил «горчичник» — грубо сыграл против Зобнина.

40' Спартаковцы подавали штрафной, Коченков выбил мяч кулаками.

36' Моментище у «Арсенала»! Ткачев дважды пробивал по воротам Максименко с убойной позиции, но вратарь выручил команду.

33' Ломовицкий сам создал опасный момент и скинул мяч на противоположный фланг. А там никого из спартаковцев не оказалось. Понсе почему-то не ускорился, когда нужно было.

32' Арбитр показал желтую карточку Зобнину за фол против Чаушича.

29' Футболисты «Спартака» обосновались на половине поля «Арсенала». Оружейники пока успешно отбиваются.

26' Понсе едва не вышел один на один с вратарем, Смольников успел перевести мяч на угловой.

24' Владение мячом — 50% на 50%.

23' Бакаев пробивал по воротам издалека — мимо.

22' Оружейники на несколько минут перехватили инициативу, но ничего интересного в атаке создать не смогли.

18' Атака «Арсенала» завершилась дальним ударом Чаушича. Мимо ворот.

16' Смольников получил желтую карточку за грубую игру против Айртона.

14' Момент у «Арсенала»! Ткачев убежал от Жиго и попытался забросить мяч в дальний угол ворот. Вышло не точно.

14' Ломовицкий хорошо сыграл в отборе, но его пас на партнера по команде в итоге не прошел.

11' Неплохая атака «Спартака» завершилась фолом Ларссона против Радаковича.

9' Штрафной для «Арсенала»: Гулиев забросил к воротам «Спартака», голкипер Максименко первым оказался на мяче.

8' Смольников остановил разогнавшегося Ломовицкого, выбив мяч за пределы поля.

5' «Спартак» снова атакует: Ларссон получил классный пас на левом фланге, вбежал в штрафную и отправил пас направо Бакаеву. Арсенальцы успели перехватить передачу.

3' Ларссон сам пробивал штрафной — мяч пролетел выше ворот.

2' Ларссон заработал штрафной — Костадинов сбил соперника на подступах в воротам. Опасный стандарт.

1' Звучит стартовый свисток. Поехали! Вперед, «Арсенал»!

0' Главный арбитр матча — Владимир Москалев.

0' Стартовые составы уже объявлены. Изучаем:

0' Как тульская команда прибывала на стадион, в фоторепортаже от ПФК «Арсенал»:

0' Из-за коронавирусных ограничений на Центральный стадион пустят только 1000 болельщиков, причем приоритет «Арсенал» отдал владельцам абонементов. Фанатам «Спартака» выделили 50 билетов, но московский клуб просил своих не приезжать на матч.

0' Перед матчем спартаковцы успели прогуляться по Туле. Среди футболистов наши старые знакомые- Александр Ломовицкий, Николай Рассказов и Зелимхан Бакаев. Несколько фото от клубной пресс-службы:

0' «Арсенал», надо сказать, не лучшим образом стартовал в новом сезоне. В четырех матчах команда Парфенова добыла одну победу — победила у «Крыльев Советов».

«Спартак» тоже пока не набрал полную силу — две победы и два поражения в РПЛ, а еще проигрыш «Бенфике» в квалификации Лиги чемпионов.

0' В чемпионате России «Арсенал» и «Спартак» между собой встречались 12 раз: семь побед у москвичей, пять — у туляков. Интересно, что за это время команды ни разу не играли вничью. Всегда только бескомпромиссная борьба.

В прошлом сезоне столичный клуб дважды обыгрывал красно-желтых со счетом 2:1.

0' Добрый день, друзья! Сегодня в рамках пятого тура РПЛ тульский «Арсенал» дома сыграет против московского «Спартака». Матч начнется в 16.00. Присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции и болейте за оружейников вместе с Myslo!