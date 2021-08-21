Сотрудники ГИБДД нашли водителя, разлившего бетон на проспекте Ленина

В отношении 25-летнего молодого человека составлены три административных материала.

Утром 21 августа водителям областного центра приходилось объезжать огромную лужу строительной смеси, разлитую на проспекте Ленина. Сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД России по Туле был оперативно установлен «виновник торжества» – водитель 1995 года рождения.

В отношении молодого человека составлено три административных материала, в том числе и за создание угрозы безопасности дорожного движения путём загрязнения дорожного покрытия при управлении транспортным средством. Асфальт очищен, движение восстановлено.