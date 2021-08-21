Фото: Lexus650
В центре Тулы на проезжей части разлит бетон
Будьте внимательны и аккуратны!
Как сообщает наш постоянный пользователь Lexus650, на проспекте Ленина, в районе пересечения с ул. Болдина и Станиславского бетономешалка разлила бетон – большая лужа строительной смеси находится прямо на проезжей части.
Бетонный «шлейф» тянется в сторону Зеленстроя. Автомобилисты стараются объезжать этот участок, чтобы не испортить резину. Будьте внимательны и аккуратны!
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