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В центре Тулы на проезжей части разлит бетон
Фото: Lexus650

В центре Тулы на проезжей части разлит бетон

Будьте внимательны и аккуратны!

Как сообщает наш постоянный пользователь Lexus650, на проспекте Ленина, в районе пересечения с ул. Болдина и Станиславского бетономешалка разлила бетон – большая лужа строительной смеси находится прямо на проезжей части. 

Бетонный «шлейф» тянется в сторону Зеленстроя. Автомобилисты стараются объезжать этот участок, чтобы не испортить резину. Будьте внимательны и аккуратны!

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