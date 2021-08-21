Алексей Дюмин поздравил сельских старост и активистов ТОС с профессиональным праздником
Глава региона отметил, что с их участием решаются важные вопросы благоустройства и жизнеобеспечения, а также воспитания подрастающего поколения.
В субботу, 21 августа, в России отмечается День сельского старосты и территориального общественного самоуправления. Губернатор Алексей Дюмин направил поздравления всем, для кого этот праздник является профессиональным:
«Уважаемые сельские старосты и активисты территориального общественного самоуправления! Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд имеет большое значение для всех наших жителей, лежит в основе развития городов, поселков и сел Тульской области. Вы искренне и бескорыстно заботитесь о людях. Реальными делами преображаете облик родного края. Вносите весомый личный вклад в повышение качества жизни на тульской земле.
С вашим участием решаются важные вопросы благоустройства и жизнеобеспечения, воспитания детей и подростков, активной социальной жизни граждан старшего поколения. Региональное правительство будет и дальше поддерживать ваши идеи и инициативы, вместе с вами строить достойное будущее нашего региона. Желаю вам здоровья, энергии, общественных и личных успехов!»