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Отключили светофор: На перекрестке проспекта Ленина и ул. Маргелова работает регулировщик

Отключили светофор: На перекрестке проспекта Ленина и ул. Маргелова работает регулировщик

Будьте внимательны.

В Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы Генерала Маргелова не работает светофор. Как сообщили Myslo в администрации города, это связано с ремонтными работами, которые проводят специалисты «Тульских городских электрических сетей».

На указанном перекрестке работает регулировщик.

Галерея
Регулировщик на перекрестке проспекта Ленина и ул. Генерала Маргелова, Фото: 1
Регулировщик на перекрестке проспекта Ленина и ул. Генерала Маргелова, Фото: 2
Регулировщик на перекрестке проспекта Ленина и ул. Генерала Маргелова, Фото: 3
Регулировщик на перекрестке проспекта Ленина и ул. Генерала Маргелова, Фото: 4
Регулировщик на перекрестке проспекта Ленина и ул. Генерала Маргелова, Фото: 5
Регулировщик на перекрестке проспекта Ленина и ул. Генерала Маргелова, Фото: 6
Регулировщик на перекрестке проспекта Ленина и ул. Генерала Маргелова, Фото: 7
Регулировщик на перекрестке проспекта Ленина и ул. Генерала Маргелова, Фото: 8
Регулировщик на перекрестке проспекта Ленина и ул. Генерала Маргелова, Фото: 9
Регулировщик на перекрестке проспекта Ленина и ул. Генерала Маргелова, Фото: 10
Регулировщик на перекрестке проспекта Ленина и ул. Генерала Маргелова, Фото: 11
Регулировщик на перекрестке проспекта Ленина и ул. Генерала Маргелова, Фото: 12
Регулировщик на перекрестке проспекта Ленина и ул. Генерала Маргелова, Фото: 13
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В администрации отметили, что работа светофора восстановится ориентировочно к 16.00.
Напомним, 17 августа из-за неработающего светофора на соседнем перекрестке произошла авария — столкнулись автобус и Mitsubishi Colt.
 

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 14:42 +4
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