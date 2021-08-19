Отключили светофор: На перекрестке проспекта Ленина и ул. Маргелова работает регулировщик
Будьте внимательны.
В Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы Генерала Маргелова не работает светофор. Как сообщили Myslo в администрации города, это связано с ремонтными работами, которые проводят специалисты «Тульских городских электрических сетей».
На указанном перекрестке работает регулировщик.
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В администрации отметили, что работа светофора восстановится ориентировочно к 16.00.
Напомним, 17 августа из-за неработающего светофора на соседнем перекрестке произошла авария — столкнулись автобус и Mitsubishi Colt.
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