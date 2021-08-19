Отключили светофор: На перекрестке проспекта Ленина и ул. Маргелова работает регулировщик

В Туле на пересечении проспекта Ленина и улицы Генерала Маргелова не работает светофор. Как сообщили Myslo в администрации города, это связано с ремонтными работами, которые проводят специалисты «Тульских городских электрических сетей».

На указанном перекрестке работает регулировщик.

В администрации отметили, что работа светофора восстановится ориентировочно к 16.00.