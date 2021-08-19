новости
новости
Регистрация
В Тульской области ищут родственников погибшего красноармейца
Фото: поисковый отряд "Память"

В Тульской области ищут родственников погибшего красноармейца

Останки Фёдора Воробьёва были найдены поисковиками в Смоленской области.

Тульский поисковый отряд «Память» ищет родственников красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Его останки были обнаружены в ходе Вахты Памяти в Ярцевском районе Смоленской области представителями поисковых отрядов «Надежда» (Смоленская область) и «Искатель» (Тамбовская область).

Благодаря солдатскому медальону удалось выяснить, что останки принадлежат Фёдору Ильичу Воробьёву, 1907 года рождения, уроженцу д. Ананоское Кухтинывского сельсовета Мордвесского района Тульской области (такие данные содержались в записке).

Кроме того, было указано два адреса в Москве: Москва, 103 п\о, с. Хорошово, ул. Горки, д. 65, Воробьёва Мария Ермиловна и Москва, ул. Тружниковская, д. 25, кв. 10, Трунину Н. Е.

Родственников воина просят связаться с командиром отряда «Память» Сергеем Никоновым по телефону: 8(905)626-87-79.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
поисковый отряд Памятьпоиск родственниковостанки красноармейцаВахта ПамятиВеликая Отечественная война
Место
Тульская областьСмоленская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Just science!»: Всероссийский конкурс приглашает тульских студентов и школьников
«Just science!»: Всероссийский конкурс приглашает тульских студентов и школьников
Матч «Арсенал» – «Спартак» будет судить Владимир Москалев
Матч «Арсенал» – «Спартак» будет судить Владимир Москалев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.