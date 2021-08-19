В Тульской области ищут родственников погибшего красноармейца

Фото: поисковый отряд "Память"

Останки Фёдора Воробьёва были найдены поисковиками в Смоленской области.

Тульский поисковый отряд «Память» ищет родственников красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Его останки были обнаружены в ходе Вахты Памяти в Ярцевском районе Смоленской области представителями поисковых отрядов «Надежда» (Смоленская область) и «Искатель» (Тамбовская область).

Благодаря солдатскому медальону удалось выяснить, что останки принадлежат Фёдору Ильичу Воробьёву, 1907 года рождения, уроженцу д. Ананоское Кухтинывского сельсовета Мордвесского района Тульской области (такие данные содержались в записке).

Кроме того, было указано два адреса в Москве: Москва, 103 п\о, с. Хорошово, ул. Горки, д. 65, Воробьёва Мария Ермиловна и Москва, ул. Тружниковская, д. 25, кв. 10, Трунину Н. Е.