новости
новости
Регистрация
«Just science!»: Всероссийский конкурс приглашает тульских студентов и школьников

«Just science!»: Всероссийский конкурс приглашает тульских студентов и школьников

Конкурс творческих работ по популяризации научного знания «Just science!» проходит C 10 августа по 20 сентября при поддержке Фонда президентских грантов.

Принять участие в конкурсе может любой гражданин РФ в возрасте от 14 до 26 лет.

Цель конкурса — раскрытие творческого потенциала молодежи и их вовлечение в инновационную, познавательную, исследовательскую, деятельность. Победители и лауреаты будут определены в трех номинациях:

  • «Лучшая статья»
  • «Лучший видеоролик»
  • «Лучший подкаст»

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, автору или коллективу авторов необходимо в научно-популярном стиле раскрыть любую выбранную тему из области науки и образования.

Лучшие работы, выберут члены экспертного жюри. Победителям в каждой из номинаций будут вручены ценные призы:

  • За первое место в номинации «Лучшая статья» — умная колонка Яндекс. Станция Мини;
  • За первое место в номинации «Лучший видеоролик» — 3-осевой видео-стабилизатор Raygood;
  • За первое место в номинации «Лучший подкаст» — профессиональный студийный микрофон HyperX.

Призерам, взявшим серебро или бронзу в своей номинации, достанутся фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 и беспроводные наушники JBL соответственно.

Заявки на участие принимаются до 20 сентября 2021 года.

Подробности проведения конкурса, технические требования к работам и заявочные формы размещены на официальной странице проекта — just-science.ru.

Контактный телефон: 89156928275.

Напомним, президентом России 2021 год объявлен годом науки и технологий.

Задача Года — привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, сформировать престиж российской науки. Тульская область активно реализует мероприятия в рамках нацпроекта «Наука и университеты.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:20 0
Другие статьи по темам
Событие
конкурс
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В плехановском таборе «Тулагорводоканал» нашел пять незаконных врезок
В плехановском таборе «Тулагорводоканал» нашел пять незаконных врезок
В Тульской области ищут родственников погибшего красноармейца
В Тульской области ищут родственников погибшего красноармейца
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.