«Just science!»: Всероссийский конкурс приглашает тульских студентов и школьников

Конкурс творческих работ по популяризации научного знания «Just science!» проходит C 10 августа по 20 сентября при поддержке Фонда президентских грантов.

Принять участие в конкурсе может любой гражданин РФ в возрасте от 14 до 26 лет.

Цель конкурса — раскрытие творческого потенциала молодежи и их вовлечение в инновационную, познавательную, исследовательскую, деятельность. Победители и лауреаты будут определены в трех номинациях:

«Лучшая статья»

«Лучший видеоролик»

«Лучший подкаст»

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, автору или коллективу авторов необходимо в научно-популярном стиле раскрыть любую выбранную тему из области науки и образования.

Лучшие работы, выберут члены экспертного жюри. Победителям в каждой из номинаций будут вручены ценные призы:

За первое место в номинации «Лучшая статья» — умная колонка Яндекс. Станция Мини;

За первое место в номинации «Лучший видеоролик» — 3-осевой видео-стабилизатор Raygood;

За первое место в номинации «Лучший подкаст» — профессиональный студийный микрофон HyperX.

Призерам, взявшим серебро или бронзу в своей номинации, достанутся фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 и беспроводные наушники JBL соответственно.

Заявки на участие принимаются до 20 сентября 2021 года.

Подробности проведения конкурса, технические требования к работам и заявочные формы размещены на официальной странице проекта — just-science.ru.

Контактный телефон: 89156928275.

Напомним, президентом России 2021 год объявлен годом науки и технологий.

Задача Года — привлечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, сформировать престиж российской науки. Тульская область активно реализует мероприятия в рамках нацпроекта «Наука и университеты.