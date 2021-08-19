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Матч «Арсенал» – «Спартак» будет судить Владимир Москалев
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Матч «Арсенал» – «Спартак» будет судить Владимир Москалев

В минувшем сезоне арбитр уже работал на встрече канониров со столичным «Динамо».

Домашний матч тульского «Арсенала» с московским «Спартаком» рассудит воронежский арбитр Владимир Москалев. В прошлом сезоне он уже работал с «Арсеналом» на игре с «Динамо» – матч завершился со счётом 2:0 в пользу туляков.

Ассистировать Москалеву будут Егор Болховитин из Ленинградской области и Арам Петросян из Подмосковья. Резервный судья – нижегородец Игорь Низовцев. Бригада VAR: Кирилл Левников (Санкт-Петербург) и Константин Шаламберидзе (Москва). Инспектор – Вячеслав Харламов (Казань), делегат РПЛ – москвич Александр Сафонов.

Матч «Арсенал» – «Спартак» состоится в субботу, 21 августа, на Центральном стадионе Тулы. Начало – в 16.00.

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