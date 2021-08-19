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Тульский областной онкодиспансер получил новейшее диагностическое оборудование

Тульский областной онкодиспансер получил новейшее диагностическое оборудование

Гамма-детектор предназначен для поиска и анализа патологических очагов в организме онкобольного.

Неделю назад Тульский областной онкодиспансер в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получил гамма-детектор. Этот диагностический прибор врачи используют при лечении рака молочной железы для обнаружения метастазов в ближайших к злокачественному новообразованию лимфоузлах.

Тульские онкологи прошли курс обучения для работы с гамма-детектором. С помощью этого прибора в Туле уже проведено несколько операций.

О том, как работает аппарат и чем он поможет пациенткам, рассказал Тимур Аскаров, заведующий отделением хирургических методов лечения опухолей молочной железы Тульского областного онкологического диспансера:

Тимур Аскаров

В лимфатических узлах могут появиться микроскопические метастазы, которые нельзя выявить при помощи УЗИ. Биопсия ближайших к пораженному участку лимфоузлов с помощью гамма-детектора позволяет их обнаружить. Такая диагностика снижает риск возникновения осложнений со стороны лимфатической системы, делает операцию менее травматичной и ускоряет реабилитацию.

- Клинические рекомендации Минздрава РФ говорят, что дальнейшей расширенной операции по удалению всех лимфоузлов можно избежать. Эта методика рекомендована Международным противораковым союзом, включена в рекомендации Минздрава РФ по лечению рака молочной железы. Сам прибор имеет международный и российский сертификаты, безопасен для пациента. Стоимость прибора — около 2,5 млн рублей, — говорит Тимур Романович.

За неделю хирурги онкодиспансера провели уже 4 операции с использованием гамма-детектора. Прибор также планируется использовать для диагностики меланомы (рак кожи): точно определять стадию заболевания и назначить эффективное лечение.

Григорий Саневич, заместитель главного врача Тульского областного клинического онкологического диспансера:

Григорий Саневич

Мы давно ждали приобретения гамма-детектора. В настоящее время в онкодиспансере мы проводим весь спектр операций на молочной железе. В современных условиях все больше злокачественных новообразований выявляют на ранних стадиях. А значит, мы можем больше внимания уделять эстетической составляющей и хорошему послеоперационному функционалу пациентки. Гамма-детектор позволяет не проводить полную резекцию подмышечных лимфоузлов, а выбирать только пораженные патологическим процессом.

Теперь Тула входит в число 35 регионов страны, где такие приборы есть и применяются эти технологии. Первые операции с использованием гамма-детектора прошли успешно.

Медучреждения региона дооснащаются современным оборудованием по поручению губернатора Алексея Дюмина в рамках федеральной программы. Заместитель председателя правительства Тульской области — министр здравоохранения Дмитрий Марков комментирует:

Дмитрий Марков

Благодаря нацпроекту с 2019 года материальная база региональной онкослужбы серьезно обновилась. Приобретено больше 30 единиц оборудования, в том числе два линейных ускорителя для лучевой терапии опухолей, РКТ- и МРТ-аппараты, ультразвуковое, эндоскопическое и другое лечебно-диагностическое оборудование. До 2023 года запланирована поставка еще 28 единиц оборудования. Это позволит продолжить внедрение современных методов лечения онкозаболеваний и повысить качество медицинской помощи.

 

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
вчера, в 15:01 +7
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гамма-детекторонкодиспансер
Место
Тульская область
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