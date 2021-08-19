Тульский областной онкодиспансер получил новейшее диагностическое оборудование

Неделю назад Тульский областной онкодиспансер в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получил гамма-детектор. Этот диагностический прибор врачи используют при лечении рака молочной железы для обнаружения метастазов в ближайших к злокачественному новообразованию лимфоузлах.

Тульские онкологи прошли курс обучения для работы с гамма-детектором. С помощью этого прибора в Туле уже проведено несколько операций.

О том, как работает аппарат и чем он поможет пациенткам, рассказал Тимур Аскаров, заведующий отделением хирургических методов лечения опухолей молочной железы Тульского областного онкологического диспансера:

Тимур Аскаров В лимфатических узлах могут появиться микроскопические метастазы, которые нельзя выявить при помощи УЗИ. Биопсия ближайших к пораженному участку лимфоузлов с помощью гамма-детектора позволяет их обнаружить. Такая диагностика снижает риск возникновения осложнений со стороны лимфатической системы, делает операцию менее травматичной и ускоряет реабилитацию.

- Клинические рекомендации Минздрава РФ говорят, что дальнейшей расширенной операции по удалению всех лимфоузлов можно избежать. Эта методика рекомендована Международным противораковым союзом, включена в рекомендации Минздрава РФ по лечению рака молочной железы. Сам прибор имеет международный и российский сертификаты, безопасен для пациента. Стоимость прибора — около 2,5 млн рублей, — говорит Тимур Романович.

За неделю хирурги онкодиспансера провели уже 4 операции с использованием гамма-детектора. Прибор также планируется использовать для диагностики меланомы (рак кожи): точно определять стадию заболевания и назначить эффективное лечение.

Григорий Саневич, заместитель главного врача Тульского областного клинического онкологического диспансера:

Григорий Саневич Мы давно ждали приобретения гамма-детектора. В настоящее время в онкодиспансере мы проводим весь спектр операций на молочной железе. В современных условиях все больше злокачественных новообразований выявляют на ранних стадиях. А значит, мы можем больше внимания уделять эстетической составляющей и хорошему послеоперационному функционалу пациентки. Гамма-детектор позволяет не проводить полную резекцию подмышечных лимфоузлов, а выбирать только пораженные патологическим процессом. Теперь Тула входит в число 35 регионов страны, где такие приборы есть и применяются эти технологии. Первые операции с использованием гамма-детектора прошли успешно.

Медучреждения региона дооснащаются современным оборудованием по поручению губернатора Алексея Дюмина в рамках федеральной программы. Заместитель председателя правительства Тульской области — министр здравоохранения Дмитрий Марков комментирует: