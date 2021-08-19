Балконы без остекления и потоп в подвале: дольщики ЖК «Молодежный» обвиняют застройщика в неисполнении обещаний
Сдача домов много раз откладывалась. А когда жителей пригласили на приемку, то далеко не все дольщики готовы были подписать акт.
В редакцию Myslo обратилась тулячка Марина (имя изменено по просьбе героини, — прим.). Недавно девушку пригласили на приемку взятой в ипотеку квартиры в ЖК «Молодежный», и она до сих пор находится под впечатлением от увиденного и услышанного.
По словам Марины, дома обещали сдать еще летом 2019 года. Потом перенесли на декабрь, потом на январь 2020-го. И так двигали сроки несколько месяцев под предлогом остекления балконов.
Первые квартиры четвертого этапа строительства начали сдавать только сейчас. Дольщикам бы радоваться, но не тут-то было. Застройщик выполнил далеко не все обещания — балконы не остеклены, входные двери хлипкие и выглядят совсем непрезентабельно, детская площадка (как и в целом благоустройство двора) отсутствует.
Дома сдаются без остекления балконов (по проекту должно быть полное остекление). Как приняли эти дома — большой вопрос. Детская площадка не сделана. Вместо мягкого покрытия на ней щебенка. Благоустройства нет. Нет обещанных надежных входных дверей (которые шли по проекту), установлены такие, что страшно к ним прикасаться — тонкие!
В офис я много раз звонила, уточняла по балконам — они кормят обещаниями. И гарантийное письмо они дают только тем, кто принимает квартиры. А поскольку я отказалась такую квартиру принимать, то я ничего не подписывала и у меня нет никаких бумаг. Как будто меня там и не было! Боюсь, что они сейчас два месяца выждут, якобы они меня приглашали, но я не пришла и подпишут акт о приеме квартиры сами, в одностороннем порядке. Они имеют на это право по закону.
А еще нам обещали детский сад, школу и часовню. Теперь говорят, что точно ничего этого не будет. Нормальной дороги в две полосы при въезде
– Звонила на горячую линию губернатора, перевели на инспекцию по строительству. Инспекция по строительству ответила, что они приняли дом, все вопросы к застройщику.
Женщина надеется, что ее обращение будет замечено контролирующими органами, а застройщик в кратчайшие сроки исправит ситуацию и исполнит взятые на себя обязательства.