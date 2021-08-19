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Балконы без остекления и потоп в подвале: дольщики ЖК «Молодежный» обвиняют застройщика в неисполнении обещаний

Балконы без остекления и потоп в подвале: дольщики ЖК «Молодежный» обвиняют застройщика в неисполнении обещаний

Сдача домов много раз откладывалась. А когда жителей пригласили на приемку, то далеко не все дольщики готовы были подписать акт.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Марина (имя изменено по просьбе героини, — прим.). Недавно девушку пригласили на приемку взятой в ипотеку квартиры в ЖК «Молодежный», и она до сих пор находится под впечатлением от увиденного и услышанного.

По словам Марины, дома обещали сдать еще летом 2019 года. Потом перенесли на декабрь, потом на январь 2020-го. И так двигали сроки несколько месяцев под предлогом остекления балконов.

Первые квартиры четвертого этапа строительства начали сдавать только сейчас. Дольщикам бы радоваться, но не тут-то было. Застройщик выполнил далеко не все обещания — балконы не остеклены, входные двери хлипкие и выглядят совсем непрезентабельно, детская площадка (как и в целом благоустройство двора) отсутствует.

-  Когда я ездила на приемку 10 августа, то подошла к менеджеру. Он мне сразу сказал: «Вы знаете, что нет балконов и дверей. Вы будете принимать без них?» Я попросила посмотреть, на что мне ответили, что если я не буду принимать без дверей и балконов, то и показывать квартиру мне не будут. Я ответила, что подумаю, и попросила все же показать мне квартиру. 

Дома сдаются без остекления балконов (по проекту должно быть полное остекление). Как приняли эти дома — большой вопрос. Детская площадка не сделана. Вместо мягкого покрытия на ней щебенка. Благоустройства нет.  Нет обещанных надежных входных дверей (которые шли по проекту), установлены такие, что страшно к ним прикасаться — тонкие!

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Балконы без остекления и потоп в подвале ЖК «Молодежный» , Фото: 1
Балконы без остекления и потоп в подвале ЖК «Молодежный» , Фото: 2
Балконы без остекления и потоп в подвале ЖК «Молодежный» , Фото: 3
Балконы без остекления и потоп в подвале ЖК «Молодежный» , Фото: 4
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В офис я много раз звонила, уточняла по балконам — они кормят обещаниями. И гарантийное письмо они дают только тем, кто принимает квартиры. А поскольку я отказалась такую квартиру принимать, то я ничего не подписывала и у меня нет никаких бумаг. Как будто меня там и не было! Боюсь, что они сейчас два месяца выждут, якобы они меня приглашали, но я не пришла и подпишут акт о приеме квартиры сами, в одностороннем порядке. Они имеют на это право по закону.

А еще нам обещали детский сад, школу и часовню. Теперь говорят, что точно ничего этого не будет. Нормальной дороги в две полосы при въезде в сам ЖК Молодежный также не сделали. Две машины вынуждены друг друга пропускать.

А вечером 11 августа после небольшого дождя в подвале дома случился потоп.
 

 

– Звонила на горячую линию губернатора, перевели на инспекцию по строительству. Инспекция по строительству ответила, что они приняли дом, все вопросы к застройщику.

Женщина надеется, что ее обращение будет замечено контролирующими органами, а застройщик в кратчайшие сроки исправит ситуацию и исполнит взятые на себя обязательства.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:32 +23
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