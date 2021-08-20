В Тульской области откроются еще шесть добровольческих центров

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В рамках проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование» в Алексине, Волово, Киреевске и Ясногорске открылись первые представительства регионального ресурсного центра по развитию добровольчества. До конца августа начнут работать еще шесть — в Новомосковске, Щекино, Кимовске, Донском, Заокском и Туле.



Цель их работы — организовать участие волонтеров в решении социальных проблем муниципалитетов, оказать им ресурсную поддержку. Представительства оснащены всем необходимым оборудованием и комфортной мебелью. Их обустроили за счет субсидии, которую регион выиграл на Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел».



В этих помещениях волонтеры обсуждают насущные вопросы, прорабатывают мероприятия, проходят обучение, встречаются с представителями некоммерческих организаций, СМИ, бизнеса и власти.

- Развитие добровольчества закреплено в Конституции и отражено в национальном проекте «Образование». Губернатор Алексей Дюмин поддерживает развитие волонтерского движения в регионе. Представительства регионального ресурсного центра по развитию добровольчества, которые открываются в небольших городах, станут центром притяжения активной молодежи и хорошим трамплином в карьере для наших ребят, — отметил на открытии министр молодежной политики региона Алексей Давлетшин.