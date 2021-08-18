В Тульской области театральный фестиваль «Толстой» пройдет с 3 по 5 сентября
Для уличных спектаклей будет сохранен масочный режим.
Пятый театральный фестиваль «Толстой» пройдет с 3 по 5 сентября. Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина напомнила, что в июне из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки организаторы приняли решение перенести мероприятие. На данный момент в связи с увеличением числа вакцинированных и снижения уровня заболеваемости региональное управление Роспотребнадзора направило рекомендации, соблюдение которых дает возможность провести фестиваль в начале сентября.
Даже для уличных спектаклей будет сохранен масочный режим, рассадка зрителей будет осуществляться с учетом социальной дистанции.
Директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая отметила, что безопасность зрителей и персонала - приоритет. При этом будет сделано все для того, чтобы сохранить уникальную атмосферу фестиваля.
Спектакли будут показаны в пространстве усадьбы Льва Толстого под открытым небом: на главной сцене, малой сцене, расположенной неподалеку от дома Толстого; сцене в Яблоневом саду и площадке на холме.
На все дни фестиваля время работы коммерческого транспорта будет увеличено, поэтому зрители даже самых поздних спектаклей смогут доехать до Тулы. Муниципальный транспорт будет курсировать согласно расписанию. До остановки общественного транспорта посетители фестиваля смогут добраться на шаттлах, которые будут отправляться от въезда в музей.
В фестивале примут участие театры из 10 российских регионов, будет показано более 15 постановок. Впервые фестивальные события не ограничатся Тульской областью и пройдут в других городах России — в Москве и Уфе.
В числе специальных проектов 2021 года — работы лидеров современного театра Дмитрия Волкострелова и Елены Ненашевой и известных драматургов Ярославы Пулинович и Светланы Баженовой. С полной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.
Продажа билетов стартует 18 августа. Фестиваль также присоединится к акции «Без дистанции» . Организаторы предусмотрели специальную квоту для людей, прошедших вакцинацию.