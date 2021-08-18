В Тульской области театральный фестиваль «Толстой» пройдет с 3 по 5 сентября

Фото из архива Myslo.

Пятый театральный фестиваль «Толстой» пройдет с 3 по 5 сентября. Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина напомнила, что в июне из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки организаторы приняли решение перенести мероприятие. На данный момент в связи с увеличением числа вакцинированных и снижения уровня заболеваемости региональное управление Роспотребнадзора направило рекомендации, соблюдение которых дает возможность провести фестиваль в начале сентября.

Даже для уличных спектаклей будет сохранен масочный режим, рассадка зрителей будет осуществляться с учетом социальной дистанции.