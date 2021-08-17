Аэростаты, фестиваль красок и мотоджимхана: как Тула отметит День флага

Фото из архива MySlo

Праздничные мероприятия в областной столице продлятся три дня – с 20 по 22 августа.

В ближайшие выходные в Туле состоятся праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню государственного флага России, который отмечается 22 августа.

С 16 по 22 августа телебашня в Басово, Тульский оружейный завод, Музей оружия, здание НПО «Стрела», ТРЦ «Гостиный двор» и городские мосты будут подсвечены цветами российского триколора.

В пятницу, 20 августа, в 18.00, на Казанской набережной пройдёт фестиваль красок холи, а также концертная программа «Ночной арбат». В 19.00 будет работать выставка мотоциклов с показательными номерами – мотоджимханой.

В субботу в Туле пройдут спортивные соревнования, посвящённые празднику, а в воскресенье на окраинах Тулы в воздух поднимутся аэростаты.

Все мероприятия будут проводиться в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.