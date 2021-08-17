«Подари дом другу»: туляки могут выбрать себе домашних питомцев в онлайн-режиме
Тульский экзотариум проводит благотворительную акцию – все желающие могут забрать домой четвероногого любимца.
Тульский экзотариум проводит благотворительную виртуальную фотовыставку, посвященную Международному дню бездомных животных.
Посмотрите на этих кошек и собак – возможно, среди них есть ваш друг, которого вы давно искали.
Любого из этих красавцев вы можете забрать домой совершенно безвозмездно. Смотрим!
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