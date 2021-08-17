«Подари дом другу»: туляки могут выбрать себе домашних питомцев в онлайн-режиме

Тульский экзотариум проводит благотворительную акцию – все желающие могут забрать домой четвероногого любимца.

Тульский экзотариум проводит благотворительную виртуальную фотовыставку, посвященную Международному дню бездомных животных.

Посмотрите на этих кошек и собак – возможно, среди них есть ваш друг, которого вы давно искали.

Любого из этих красавцев вы можете забрать домой совершенно безвозмездно. Смотрим!