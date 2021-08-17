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«Накажи автохама»: для чёрной «Волги» красный светофор – не препятствие
Кадр из видео

«Накажи автохама»: для чёрной «Волги» красный светофор – не препятствие

Нарушитель попал на видеозапись на проспекте Ленина в Туле.

Продолжаем знакомить вас с автохамами нашего замечательного города. В этот раз в нашу рубрику попал водитель чёрной «Волги» с госномером: У798ЕО71.

Судя по данным видеорегистратора нашего читателя, в прошлую пятницу, 13 августа, около семи часов утра этот водитель проехал на запрещающий сигнал светофора на пересечении проспекта Ленина и ул. Гоголевской.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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