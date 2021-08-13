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В Туле капитально отремонтируют улицу Рязанскую и проспект Ленина: когда?

В Туле капитально отремонтируют улицу Рязанскую и проспект Ленина: когда?

Об этом глава администрации Тулы Дмитрий Миляев рассказал в интервью Myslo.

- Ряд улиц в нашем городе давно не знали полноценного ремонта, а гарантийный срок для них прошел. Так, например, Демидовская плотина – настоящий полигон, на Рязанке и проспекте Ленина ужасная колейность.
Именно поэтому губернатор сейчас столь пристальное внимание уделяет состоянию дорог в городе.
 
Тула активно участвует в федеральном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По этой программе в 2022 году планируем ремонтировать улицу Рязанскую и верхнюю часть проспекта Ленина. По проектам ремонта будет заложена 6-летняя гарантия.
 
Техническая документация по этим улицам в настоящий момент проходит проверку. Тула дополнительно получила в этом году 300 млн. руб. на ремонт дорог. 20 объектов будут отремонтированы на эти средства. 
 
Дублер проспекта Ленина окончательно будет завершен – с разметкой, установкой знаков, светофорных объектов – к 20-м числам августа. Также запланированы работы по ремонту съездов на проспект через трамвайные пути.

 

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Автор: Татьяна Алексеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:14 −3
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Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула
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