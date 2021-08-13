Пешком до Крыма: московский путешественник прибыл в Тульскую область

О том, как проходит путешествие, он рассказывает в своем блоге.

Похудеть и заодно отдохнуть — такую цель поставил перед собой блогер из Москвы bulava585 и направился из Москвы в Крым. Пешком. Путь его составит порядка 1800 км.

7 августа он стартовал от нулевого километра из столицы. Путь проложил по трассе М4. О том, как проходит его путешествие, он рассказывает в TikTok.

Сегодня на его страничке появилось новое видео, в котором он сообщил, что добрался до деревни Марьинка Веневского района Тульской области и поделился успехами в борьбе с лишним весом — минус 5 кг. В первый день путешествия его вес составлял 115 кг.