Пешком до Крыма: московский путешественник прибыл в Тульскую область
О том, как проходит путешествие, он рассказывает в своем блоге.
Похудеть и заодно отдохнуть — такую цель поставил перед собой блогер из Москвы bulava585 и направился из Москвы в Крым. Пешком. Путь его составит порядка 1800 км.
7 августа он стартовал от нулевого километра из столицы. Путь проложил по трассе М4. О том, как проходит его путешествие, он рассказывает в TikTok.
Сегодня на его страничке появилось новое видео, в котором он сообщил, что добрался до деревни Марьинка Веневского района Тульской области и поделился успехами в борьбе с лишним весом — минус 5 кг. В первый день путешествия его вес составлял 115 кг.
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