14 августа в Тульской области пройдет Епифанская ярмарка-2021

Фото kulpole.ru

В связи с действующими ограничениями по приему посетителей в музеях количество мест в группах ограничено.

14 августа в 14.00 и 16.00 Музей купеческого быта приглашает на квест по купеческим традициям. В этом году выбран камерный формат для проведения традиционного летнего праздника — Епифанской ярмарки. В усадьбе купца Байбакова, где разместилась этнографическая экспозиция музея-заповедника «Куликово поле», участников ждут конкурсы и викторины, бойкий торг и выгодные покупки, беспроигрышная лотерея и другие сюрпризы.

Площадкой для квеста станут залы экспозиции Музея купеческого быта и пространство новой выставки об истории традиционной моды. Музей знакомит с бытом мещан дореволюционной России. В обустройстве интерьера гостиной, рабочего кабинета купца и женской половины, кухни использованы предметы этнографической коллекции музея-заповедника «Куликово поле». Экскурсовод в образе гостеприимной хозяйки расскажет, что из обстановки считалось настоящей роскошью, а что — привычным и повседневным.

Рядом — действующая мелочная лавка, объединяющее музейное пространство и сувенирный магазин. Здесь можно узнать о потребностях епифанцев конца XIX — начала XX века, которым отвечал ассортимент лавки. Внизу — купеческие закрома, где хранили разнообразные запасы.

В Музее купеческого быта работает новая выставка «Очаровательная повседневность: история провинциальной моды». Она рассказывает о модных тенденциях уездного города рубежа XIX — XX веков, о мужском и женском костюмах, людях ушедшей эпохи и предметах, которые их окружали.

14 августа на интерактивной экскурсии посетителям предложат ответить на вопросы, тем самым заработать средства на беспрецедентный шопинг в лавке купца Байбакова. Дополнительные бонусы участников программы ждут в конкурсах и играх.

Сувениры, кулинарные бренды Куликова поля, музейные книги — все это 14 августа можно будет приобрести не только за российские рубли, но и за «купеческие». Впервые в ассортименте — угощения из подвала купца Байбакова. Епифанское варенье и соленья из выращенных на усадьбе ягод и овощей можно попробовать только на музейных программах. Умелые торговцы и знатоки купеческих традиций 14 августа получат шанс увезти уникальный сувенир домой.

Для ярмарки также приготовлены специальные музейные предложения — гости смогут прицениться к музейным изданиям, сторговать со скидкой экскурсии и мастер-классы в музеях на Куликовом поле, с прицелом на будущее приобрести по приятной цене комплексные программы с проживанием в гостинице в Монастырщине и с готовой экскурсионной программой в музеях.

В конце музейного приключения участников купеческого квеста ждет чаепитие у самовара с дегустацией чаев из трав Куликова поля и выпечки.

В связи с действующими ограничениями по приему посетителей в музеях количество мест в группах ограничено. Необходима предварительная запись. Контактный телефон: +7 48735 7 22 65,