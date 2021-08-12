новости
новости
Регистрация
В центре Тулы из-за отключения электричества не работают светофоры

В центре Тулы из-за отключения электричества не работают светофоры

На устранение неполадок потребуется два-три часа.

Вечером 12 августа в центре Тулы произошло аварийное отключение электроэнергии. Оказались обесточены несколько улиц, в том числе Советская, Менделеевская, Дзержинского и ряд других.

Из-за аварии отключились и светофоры. Будьте внимательны и осторожны, ориентируйтесь на знаки приоритета. По данным диспетчерской службы "Тулагорсвета", на устранение аварии понадобится два-три часа. 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:00 0
Другие статьи по темам
Событие
Аварийное отключение электроэнергииотключили электричествонет светакоммунальная авария
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульский Роспотребнадзор проверил работу детских лагерей: почти во всех найдены нарушения
Тульский Роспотребнадзор проверил работу детских лагерей: почти во всех найдены нарушения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.