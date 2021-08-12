В центре Тулы из-за отключения электричества не работают светофоры
На устранение неполадок потребуется два-три часа.
Вечером 12 августа в центре Тулы произошло аварийное отключение электроэнергии. Оказались обесточены несколько улиц, в том числе Советская, Менделеевская, Дзержинского и ряд других.
Из-за аварии отключились и светофоры. Будьте внимательны и осторожны, ориентируйтесь на знаки приоритета. По данным диспетчерской службы "Тулагорсвета", на устранение аварии понадобится два-три часа.
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