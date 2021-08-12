Тульских строителей поздравили с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

От имени губернатора Алексея Дюмина работников строительной отрасли поздравила зампредседателя правительства Тульской области Элеонора Шевченко:

– Ваша почетная профессия требует глубоких знаний, навыков, большого опыта и колоссальной ответственности. Сегодня перед вами стоят новые задачи: увеличение объёмов жилищного строительства, развитие социальной и инженерной инфраструктуры, транспортных коммуникаций, объектов энергетической отрасли. Мы готовы к этим вызовам и уверены, что справимся с ними.

В Тульской области при поддержке Алексея Дюмина активно ведётся строительство социальных значимых объектов. Построено и капитально отремонтировано более 200 объектов в сфере образования, культуры, спорта, здравоохранения. В этом году завершается строительство перинатального центра. Строятся онкологический центр, фондохранилище музея изобразительных искусств, дом для пожилых «Забота», школы, детские сады, спортивные объекты.

Отличившиеся строители были отмечены благодарностями и благодарственными письмами губернатора, почётными грамотами правительства региона, а также ведомственными наградами.

Кроме того, в «Октаве» прошёл круглый стол, посвящённый актуальным вопросам внедрения решений информационного моделирования объектов капитального строительства в связи с изменениями в законодательстве. Такая задача поставлена в нацпроекте «Жилье и городская среда».