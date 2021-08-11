С начала года в Туле наказали больше 6 тысяч любителей тонировки

Тульская Госавтоинспекция регулярно проводит мероприятия «Тонировка». По информации регионального ведомства, с начала этого года на любителей чрезмерно темных стекол составлено 6062 административных материалов.

За данное административное правонарушение, напомним, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей согласно (12.5 ч.3.1 КоАП РФ). Помимо административки сотрудники выносят «Требование о прекращении противоправных действий». Водителю дают 10 дней на устранение нарушения закона.

«При повторной остановке автомобиля сотрудниками ДПС ГИБДД нарушитель будет доставлен в суд, где в отношении него будет принято решение о наказании в виде штрафа от 500 рублей до 1000 рублей либо административный арест до 15 суток. С начала текущего года сотрудниками тульской Госавтоинспекции выдано 815 подобных требований», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.

Тульская Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что в темное время суток тонированные стекла автомобиля значительно ухудшают видимость для водителя, что может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Не забывайте, что светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%.

Уважаемые участники дорожного движения, приведите свои транспортные средства в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств!