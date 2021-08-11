новости
новости
Регистрация
С начала года в Туле наказали больше 6 тысяч любителей тонировки

С начала года в Туле наказали больше 6 тысяч любителей тонировки

815 водителей получили «Требования о прекращении противоправных действий».

Тульская Госавтоинспекция регулярно проводит мероприятия «Тонировка». По информации регионального ведомства, с начала этого года на любителей чрезмерно темных стекол составлено 6062 административных материалов.
 
За данное административное правонарушение, напомним, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей согласно (12.5 ч.3.1 КоАП РФ). Помимо административки сотрудники выносят «Требование о прекращении противоправных действий». Водителю дают 10 дней на устранение нарушения закона.
 
 
«При повторной остановке автомобиля сотрудниками ДПС ГИБДД нарушитель будет доставлен в суд, где в отношении него будет принято решение о наказании в виде штрафа от 500 рублей до 1000 рублей либо административный арест до 15 суток. С начала текущего года сотрудниками тульской Госавтоинспекции выдано 815 подобных требований», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
 
 
 

Тульская Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что в темное время суток тонированные стекла автомобиля значительно ухудшают видимость для водителя, что может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Не забывайте, что светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%.

 
Уважаемые участники дорожного движения, приведите свои транспортные средства в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств!
 
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:01 +5
Другие статьи по темам
Событие
рейд Тонировкагибдддпс
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В центре Ясногорска благоустраивают сквер
В центре Ясногорска благоустраивают сквер
«Давно мечтала здесь побывать»: Мария Захарова проводит отпуск в Тульской области
«Давно мечтала здесь побывать»: Мария Захарова проводит отпуск в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.