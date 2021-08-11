В центре Ясногорска благоустраивают сквер

В сквере перед центральной площадью им. В. И. Ленина в Ясногорске заканчивают укладку тротуарной плитки на пешеходных дорожках. Здесь уложат газон и высадят деревья, установят новое освещение, скамейки и урны.

Сквер украсят арт-объекты: световые качели, скамейки «галька» и входные арки с подсветкой. Также появятся информационные стенды с историей города. Работы планируется завершить в сентябре.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков:

– В этом году мы проводим первый этап благоустройства этого пространства. Для продолжения работ подана заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Рассчитываем, что эта заявка будет поддержана и нам выделят средства для второго этапа. Уже в этом году сквер заживет новой жизнью и станет местом притяжения ясногорцев.