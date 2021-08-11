новости
новости
Регистрация
В центре Ясногорска благоустраивают сквер

В центре Ясногорска благоустраивают сквер

Работы идут в рамках реализации программы «Формирование современной городской среды».

В сквере перед центральной площадью им.  В. И. Ленина в Ясногорске  заканчивают укладку тротуарной плитки на пешеходных дорожках. Здесь уложат газон и высадят деревья, установят новое освещение, скамейки и урны.

Сквер украсят арт-объекты: световые качели, скамейки «галька» и входные арки с подсветкой. Также появятся информационные стенды с историей города. Работы планируется завершить в сентябре.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков: 

– В этом году мы проводим первый этап благоустройства этого пространства. Для продолжения работ подана заявка на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Рассчитываем, что эта заявка будет поддержана и нам выделят средства для второго этапа. Уже в этом году сквер заживет новой жизнью и станет местом притяжения ясногорцев.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:01 0
Другие статьи по темам
Событие
новый сквер
Место
Ясногорск
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Алексине угнали «восьмерку»: момент преступления попал на видео
В Алексине угнали «восьмерку»: момент преступления попал на видео
С начала года в Туле наказали больше 6 тысяч любителей тонировки
С начала года в Туле наказали больше 6 тысяч любителей тонировки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.