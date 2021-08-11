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«Давно мечтала здесь побывать»: Мария Захарова проводит отпуск в Тульской области
Фото: телеграм-канал Марии Захаровой.

«Давно мечтала здесь побывать»: Мария Захарова проводит отпуск в Тульской области

В прямой эфир Первого канала официальный представитель МИД России вышла из Поленово и пообещала «вести подробные репортажи из Тулы».

Мария Захарова часть отпуска проводит в Тульской области. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
 
«Просьба журналистов „Первого канала“ прокомментировать в эфире очередные провокационные заявления киевских деятелей застала меня по пути в Тульскую область. Давно мечтала здесь побывать. Отпуск предоставил такую возможность. Что делать? Во фразе „работать нельзя отдыхать“ запятая не нужна, как и слово „нельзя“.
 
 
Взяла маленькую сумочку торжокских златошвеев, сложила в неё подставку для телефона, платье (есть у меня такие, которые как в сказке „Три орешка для Золушки“ можно поместить даже в скорлупку).
 
 
И в назначенный час, который пробил в усадьбе великого русского художника Поленова, с позволения сотрудников музея, подключилась к WiFi, переоблачилась, села на ведущую в мансардные помещения лестницу, чтобы не мешать экскурсиям, и вышла в эфир.
 
Мобильность — лучшая сторона нашего информационного века.
 
P. S. Буду вести подробные репортажи из Тулы».
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