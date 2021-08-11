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Тульские спасатели отправились тушить лесные пожары в Якутии
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Тульские спасатели отправились тушить лесные пожары в Якутии

Аэромобильную группировку возглавил начальник спасцентра Евгений Орлов.

Сто военнослужащих Тульского спасательного центра отправились в Якутию, для оказания помощи местным коллегам в тушении природных пожаров.

Спасатели выдвинулись из пункта постоянной дислокации в Кураково в Подмосковье, а оттуда на самолёте вылетели в Республику Саха. Аэромобильную группировку возглавляет начальник центра Евгений Орлов.

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