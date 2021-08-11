Тульские спасатели отправились тушить лесные пожары в Якутии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Сто военнослужащих Тульского спасательного центра отправились в Якутию, для оказания помощи местным коллегам в тушении природных пожаров.

Спасатели выдвинулись из пункта постоянной дислокации в Кураково в Подмосковье, а оттуда на самолёте вылетели в Республику Саха. Аэромобильную группировку возглавляет начальник центра Евгений Орлов.